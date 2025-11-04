Zelenskyj popiera údajný ruský postup v Pokrovsku
- DNES - 5:32
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol v pondelok tvrdenia Ruska, podľa ktorých jednotky Moskvy postupujú vo viacerých úsekoch frontovej línie na východe Ukrajiny.
Podľa Zelenského ruské sily „v posledných dňoch nedosiahli žiadny úspech“ v obliehanom meste Pokrovsk.
Ukrajinský prezident podľa DPA síce pripustil, že situácia ukrajinských vojakov je „ťažká“, zároveň však povedal, že naďalej majú prevahu v neďalekom meste Dobropilľa. Zelenskyj okrem toho dodal, že momentálne zostáva situácia v mestách Lyman, Kramatorsk a Konsťantynivka nezmenená.
V meste Kupiansk zostáva podľa ukrajinského prezidenta len 60 ruských vojakov. Kupiansk sa nachádza v Charkovskej oblasti, a po začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 bolo niekoľko mesiacov okupované Moskvou, odvtedy ho však znovu dobyla Ukrajina.
„Všetko to vyčistíme,“ povedal Zelenskyj.
Ruský prezident Vladimir Putin opakovane tvrdil, že ukrajinské sily boli v Pokrovsku a Kupiansku obkľúčené, pripomína nemecká agentúra. Kyjev tieto tvrdenia opakovane odmieta, ale pripúšťa, že situácia v Pokrovsku je zložitá.
Približne 30 percent bojov na fronte sa údajne odohráva v oblasti Pokrovska v Doneckej oblasti. Ukrajinskí vojaci sa pre miestne médiá vyjadrili, že neveria, že sa toto mesto podarí dlhodobo udržať, dodáva DPA.
