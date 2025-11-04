  • Články
3 signály, ktoré svedčia o plánovanom prepúšťaní vo firme

  • DNES - 7:31
  • Svet
3 signály, ktoré svedčia o plánovanom prepúšťaní vo firme

Máte pocit, že vás šéf čoskoro prepustí? Všímajte si tieto tri varovné signály.

Medzinárodné spoločnosti ako Amazon či UPS reagujú na technologický pokrok vo svete umelej inteligencie znižovaním stavov zamestnancov. Prepúšťanie sa aktuálne dotýka aj automobiliek a technologických spoločností, no málokedy sa uskutoční bez signálov.

Spravodajský web CNBC sa preto pýtal odborníkov na ľudské zdroje, aké varovania naznačujú prepúšťanie v blízkej budúcnosti. Jedným z nich je podľa Jalonni Weaverovej menej prijímaných zamestnancov. Ak spoločnosť nenavrhuje nové pracovné ponuky alebo nezapĺňa uvoľnené pracovné pozície, podľa nej „to nie je dobré znamenie o vašej finančnej situácii“.

Druhým varovným znakom je zmena v komunikácii zo strany nadriadených. „Používajú jazyk, ktorý naznačuje, čo bude nasledovať,“ uviedla pre CNBC konzultantka Rosie Nestingenová. Pozor si treba dať aj na zdanlivo neškodné frázy ako „musíme byť efektívnejší“.

Predzvesťou blížiaceho sa prepúšťania je aj skracovanie pracovného času. „Zamestnanci si nemôžu dovoliť žiť z 30 alebo 40 alebo 50 percent platu, takže takmer jednoznačne ide o zámer vytlačiť ich z podniku,“ uviedol konzultant Rey Ramirez.

Zamestnávatelia môžu docieliť výpovede u podriadených napríklad aj povinnou prácou z kancelárie, keď predtým sa dalo pracovať z domu, dodali experti.

Zdroj: Info.sk, DP, cnbc.com
