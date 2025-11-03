  • Články
Pocit „plnosti“ aj po veľkej potrebe? Pozor na túto diagnózu!

Ak pociťujete nutkanie na vyprázdnenie aj po tom, ako ste práve vykonali veľkú potrebu, dajte si pozor na zriedkavé ochorenie.

K úplnému vyprázdneniu čriev po štandardnej veľkej potrebe dochádza len zriedka. Ako totiž informuje web VeryWell Health, „keďže sa stolica z veľkej časti skladá z baktérií, jej tvorba prebieha neustále“.

Napriek tomu by ste po veľkej potrebe mali cítiť minimálne pocit uspokojenia a vyprázdnenia. V prípade, že pociťujete nutkanie aj po nej, môže ísť o tenezmus.

Čo je tenezmus?

Foto: AXL/Shutterstock.com

Clevelandská klinika definuje tenezmus ako „neustále nutkanie na vyprázdnenie, no neschopnosť ho vykonať. Aj ak ste si práve vyprázdnili črevá alebo močový mechúr, pretrváva pocit nedokončeného úkonu“.

Tenezmus podľa lekárov môže vyvolať spontánne kŕče a tlačenie, a môže viesť aj k bolesti a pocitu tlaku. Sám o sebe nie je ochorením, ale len príznakom iných porúch.

O tenezme bližšie píše web Medical News Today, podľa ktorého sa najčastejšie dostavuje ako príznak syndrómu dráždivého čreva (IBS) alebo divertikulitídy, prolapsových hemoroidov, zápchy, hnačky alebo bakteriálnych a vírusových ochorení konečníka. V ojedinelých prípadoch ide o príznak rakoviny hrubého čreva.

Kedy by mal tenezmus preveriť lekár?

Zdravotnícky web Healthline vyzýva na preverenie tenezmu u lekára v prípade, že neprechádza do niekoľkých dní. „Ak sa tenezmus vyskytol náhle, môže ísť o príznak novej, akútnej poruchy, ktorá si vyžaduje diagnostiku,“ dodáva Clevelandská klinika.

Vyšetrenie u všeobecného lekára treba absolvovať aj v prípade výskytu ďalších príznakov ako bolesť brucha, krv v stolici, zvracanie, horúčka alebo zimnica.

Zdroj: Info.sk, DP, verywellhealth.com, clevelandclinic.org, healthline.com
