Z Česka k nám preniklo smrteľné ochorenie zajacov. Čo hrozí ľuďom?
Na východe Česka evidujú stále viac nakazených zajacov a králikov. Smrteľná myxomatóza už prenikla aj na Slovensko. Môže sa preniesť na ľudí?
V Česku sa šíri závažné ochorenie králikov a zajacov, známe ako myxomatóza. Informoval o tom portál novinky.cz, pre ktorý to potvrdila Štátna veterinárna správa ČR (SVS).
Myxomatózu objavili poľovníci u králikov v Juhomoravskom kraji v druhej polovici roku 2025. Ochorenie sa odvtedy rozšírilo aj do Zlínskeho a Olomouckého kraja.
„K dnešnému dňu zatiaľ máme potvrdených celkom dvadsaťjeden prípadov myxomatózy zajacov. Najviac, a to osemnásť prípadov, registrujeme v Juhomoravskom kraji,“ uviedol pre Novinky hovorca SVS Petr Vorlíček.
Nádory na tvári a tele
Ako informuje Svetová organizácia pre zdravie zvierat, u svojho prirodzeného hostiteľa, ktorým sú králiky v Južnej Amerike, má ochorenie po nakazení len mierny priebeh. U európskych zajacov a králikov však môže zanechať fatálne následky.
„Ochorenie sa prejavuje nádormi na tvári a končatinách nakazených zvierat. Prenášajú ho vši a komáre, ktoré cicajú krv z nakazených zvierat, a potom ňou nakazia ďalšie,“ uvádza organizácia s tým, že nákaza sa môže šíriť aj kontaktom s kontaminovanými predmetmi.
Ako na svojom webe priblížila Slovenská poľovnícka komora, nakazené zajace a králiky strácajú plachosť, sú malátne, vyčerpané a v okolí očí, nosa a úst sa im objavujú zdureniny. „Uvedené ochorenie je smrteľné pre zajačiu zver, nepredstavuje však riziko prenosu na človeka,“ dodala komora.
Bloody Myxomatosis pic.twitter.com/Be45Q6zX88— Michael Briggs (@MD_Briggs) August 30, 2025
Myxomatóza už aj na Slovensku
Slovenská poľovnícka komora koncom októbra informovala, že vírusové ochorenie už zaznamenali aj u zajacov poľných na Slovensku. Komora v tejto súvislosti odporučila poľovníkom elimináciu jedincov s príznakmi ochorenia.
Ako dodali Novinky, ochorenie sa malo na Slovensko dostať z Česka, čo potvrdil aj slovenský minister poľnohospodárstva Richard Takáč.
Nový podvod zneužíva meno Packety, takto už oklamali množstvo ľudí
Na sociálnych sieťach sa šíri podvodná pracovná ponuka v mene Packety.
Huliak reagoval na rozhodnutie prezidenta o jeho novele
Strana vidieka Rudolfa Huliaka považuje rozhodnutie Petra Pellegriniho za neprípustné.
SHMÚ varuje: Týchto 6 okresov potrápi počasie
Pre niekoľko okresov vydali v pondelok večer výstrahu prvého stupňa.
PS: Vláda namiesto riešenia kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém
Podľa poslancov z opozičného PS minister spravodlivosti Boris Susko či premiér Robert Fico si zatvárajú oči pred realitou.