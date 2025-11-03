  • Články
Z Česka k nám preniklo smrteľné ochorenie zajacov. Čo hrozí ľuďom?

  DNES - 22:03
Z Česka k nám preniklo smrteľné ochorenie zajacov. Čo hrozí ľuďom?

Na východe Česka evidujú stále viac nakazených zajacov a králikov. Smrteľná myxomatóza už prenikla aj na Slovensko. Môže sa preniesť na ľudí?

V Česku sa šíri závažné ochorenie králikov a zajacov, známe ako myxomatóza. Informoval o tom portál novinky.cz, pre ktorý to potvrdila Štátna veterinárna správa ČR (SVS).

Myxomatózu objavili poľovníci u králikov v Juhomoravskom kraji v druhej polovici roku 2025. Ochorenie sa odvtedy rozšírilo aj do Zlínskeho a Olomouckého kraja.

„K dnešnému dňu zatiaľ máme potvrdených celkom dvadsaťjeden prípadov myxomatózy zajacov. Najviac, a to osemnásť prípadov, registrujeme v Juhomoravskom kraji,“ uviedol pre Novinky hovorca SVS Petr Vorlíček.

Nádory na tvári a tele

Ako informuje Svetová organizácia pre zdravie zvierat, u svojho prirodzeného hostiteľa, ktorým sú králiky v Južnej Amerike, má ochorenie po nakazení len mierny priebeh. U európskych zajacov a králikov však môže zanechať fatálne následky.

„Ochorenie sa prejavuje nádormi na tvári a končatinách nakazených zvierat. Prenášajú ho vši a komáre, ktoré cicajú krv z nakazených zvierat, a potom ňou nakazia ďalšie,“ uvádza organizácia s tým, že nákaza sa môže šíriť aj kontaktom s kontaminovanými predmetmi.

Ako na svojom webe priblížila Slovenská poľovnícka komora, nakazené zajace a králiky strácajú plachosť, sú malátne, vyčerpané a v okolí očí, nosa a úst sa im objavujú zdureniny. „Uvedené ochorenie je smrteľné pre zajačiu zver, nepredstavuje však riziko prenosu na človeka,“ dodala komora.

Myxomatóza už aj na Slovensku

Slovenská poľovnícka komora koncom októbra informovala, že vírusové ochorenie už zaznamenali aj u zajacov poľných na Slovensku. Komora v tejto súvislosti odporučila poľovníkom elimináciu jedincov s príznakmi ochorenia.

Ako dodali Novinky, ochorenie sa malo na Slovensko dostať z Česka, čo potvrdil aj slovenský minister poľnohospodárstva Richard Takáč.

Zdroj: Info.sk, novinky.cz, woah.org, polovnickakomora.sk
