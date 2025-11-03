  • Články
Zelenskyj: Ukrajina vytvorí v Berlíne a Kodani úrady pre vývoz a výrobu zbraní

  • DNES - 19:56
  • Kyjev
Ukrajina zriadi ešte v roku 2025 kancelárie pre vývoz zbraní a ich spoločnú výrobu v Berlíne a Kodani, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Kyjev posilňuje svoj obranný priemysel za pomoci západných partnerov, aby sa lepšie dokázal brániť ruskej invázii. Zelenskyj v rozhovore s novinármi v Kyjeve povedal, že Ukrajina bude exportovať napríklad námorné drony či delostrelecké systémy. „Ide o koprodukciu a export... zbraní, ktoré si môžeme dovoliť predať, aby sme získali viac peňazí pre našu internú produkciu nedostatkových položiek, na ktoré nemáme peniaze,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajina je stále závislá od svojich spojencov v oblasti stíhacích lietadiel a protivzdušných systémov, no dosiahla pokrok vo vývoji vlastných dronových a raketových programov.

Zelenskyj povedal, že Kyjev plánuje začať s rozsiahlou domácou výrobou rakiet (Flamingo a Ruta) do konca roka. Oznámil tiež, že ukrajinská delegácia navštívi budúci týždeň Washington, aby pokračovala v rokovaniach o americko-ukrajinskej dronovej dohode, ktorá by mohla posilniť vzťahy s vládou prezidenta Donalda Trumpa.

Ukrajinský líder v pondelok informoval, že Rusko zhromažďuje vojská v blízkosti východoukrajinského mesta Dobropillja, kde kyjevské sily začiatkom tohto roka úspešne postupovali pri protiofenzíve. Oblasť okolo strategického mesta Pokrovsk čelí silnému tlaku ruskej armády a v meste sa stále môže nachádzať do 300 ruských vojakov, dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

DNES - 15:14Zahraničné

Podľa Medvedeva ukrajinské vedenie za roky vojny minulo miliardy dolárov západnej pomoci bez toho, aby dosiahlo akékoľvek hmatateľné výsledky.

Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

DNES - 14:54Zahraničné

Od začiatku súčasného konfliktu v Sudáne v apríli 2023 Turecko podporuje regulárnu sudánsku armádu v boji proti RSF.

Pellegrini navštívi v utorok Česko, stretne sa s Pavlom i Babišom

Pellegrini navštívi v utorok Česko, stretne sa s Pavlom i Babišom

DNES - 14:51Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odcestuje na pracovnú návštevu Prahy. Stretne sa s českým prezidentom Petrom Pavlom i predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.

Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi

Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi

DNES - 14:14Zahraničné

Za krádežou šperkov v parížskom múzeu Louvre stoja drobní kriminálnici, uviedla parížska prokurátorka Laure Beccuauová s tým, že v prípade dvoch z podozrivých osôb ide o pár s deťmi.

