Súčasný shutdown by mohol zasiahnuť ekonomiku silnejšie ako v minulosti, varujú experti
- DNES - 19:41
- Washington
Experti americkej banky Goldman Sachs vo svojej analytickej správe v pondelok upozornili, že pokles ekonomickej aktivity počas súčasnej odstávky vlády, tzv. shutdownu, by mohol výrazne presiahnuť dôsledky predchádzajúcej odstávky. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
Zastavenie financovania federálnych inštitúcií a programov v USA pokračuje už 34. deň. Súčasný shutdown pritom zasiahol oveľa viac agentúr ako predchádzajúca odstávka vlády, ktorá trvala 35 dní od konca roka 2018 a bola doposiaľ najdlhšia. Počas tejto predchádzajúcej odstávky Kongres schválil krátkodobé financovanie niektorých federálnych agentúr, takže nie každá bola zatvorená.
„Zatiaľ čo vplyv kratšej odstávky, napríklad dvoj- až trojtýždňovej, by sa do značnej miery obmedzil na stratu práce federálnych zamestnancov, dlhšia odstávka by mohla mať väčší vplyv na federálne nákupy a investície. A potenciálne by sa mohla preniesť aj do súkromného sektora,“ povedal ekonóm Goldman Sachs Alec Phillips.
Goldman Sachs predpovedá pokles hospodárskeho rastu USA vo 4. štvrťroku 2025 o 1,15 percentuálneho bodu, po ktorom by nasledovalo oživenie na začiatku budúceho roka.
Americkí zákonodarcovia sú pod čoraz väčším tlakom, aby sa dohodli a znovu obnovili fungovanie úradov a inštitúcií po prvých zmeškaných platbách potravinových lístkov v histórii USA a pre zhoršujúci sa nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky.
Spotrebiteľská nálada začína klesať, keďže shutdown, ktorý sa začal 1. októbra, pokračuje aj v novembri.
Ďalší prognostici, ako napríklad ekonóm Moody's Analytics Mark Zandi, nedávno predpovedali USA hospodársku stratu vo výške 30 miliárd USD (26,05 miliardy eur) týždenne. To predstavuje zníženie tempa rastu reálneho hrubého domáceho produktu o 0,1 % každý týždeň vo 4. kvartáli.
