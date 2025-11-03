  • Články
Huliak reagoval na rozhodnutie prezidenta o jeho novele

  • DNES - 19:18
  • Bratislava
Huliak reagoval na rozhodnutie prezidenta o jeho novele

Strana vidieka Rudolfa Huliaka považuje rozhodnutie Petra Pellegriniho za neprípustné.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) nesúhlasí s rozhodnutím prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý v pondelok vrátil novelu zákona o hazardných hrách Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie a odporučil ju neprijať ako celok. Novelu presadzovalo práve Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.

Nemôžem súhlasiť s postojom pána prezidenta k novele zákona o hazarde. Rešpektujem síce jeho rozhodnutie, uvedomujem si, že téma hazardu je spoločensky veľmi citlivá, ale na druhej strane v čase konsolidácie nechať ležať na zemi 100 miliónov eur za nové licencie a ďalších 300 miliónov eur na dodatočnom odvode z hazardu je pre Stranu vidieka neprípustné,“ uviedol v reakcii Huliak.

Avizoval, že bude ďalej robiť všetko preto, aby štát mal 100 % kontrolu nad hazardom a zisky z neho skončili nie na účtoch finančných skupín, ale v štátnej kase. „Vážení koaliční partneri, populizmus v tomto prípade absolútne nie je na mieste,“ dodal Huliak.

Prezident považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. „Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú. Schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná,“ zhodnotil Pellegrini.

Novela mala okrem iného umožniť národnej lotériovej spoločnosti Tipos, ktorá spadá pod MCRŠ, prevziať končiace licencie od prevádzkovateľov kasín a za určitých podmienok ich ďalej prevádzkovať. V NR SR ju podporilo 71 poslancov, na prelomenie prezidentského veta je potrebných minimálne 76 hlasov. Poslanci koaličnej SNS sa pri hlasovaní zdržali a avizovali, že sa podobne zachovajú aj pri prípadnom vete prezidenta. Opozícia rozhodnutie hlavy štátu privítala.

Zdroj: Info.sk, TASR
