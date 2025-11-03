SHMÚ varuje: Týchto 6 okresov potrápi počasie
Pre niekoľko okresov vydali v pondelok večer výstrahu prvého stupňa.
V pondelok večer platia na severe Slovenska výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ich vyhlásil v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica a Ružomberok. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Foto: shmu.sk
Hrozí až víchrica
Meteorológovia očakávajú na horách vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, či s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je klasifikované ako víchrica.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.
