SHMÚ varuje: Týchto 6 okresov potrápi počasie

Pre niekoľko okresov vydali v pondelok večer výstrahu prvého stupňa.

V pondelok večer platia na severe Slovenska výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ich vyhlásil v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica a Ružomberok. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Foto: shmu.sk

Hrozí až víchrica

Meteorológovia očakávajú na horách vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, či s priemernou rýchlosťou 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je klasifikované ako víchrica.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.

Zdroj: Info.sk, TASR
Huliak reagoval na rozhodnutie prezidenta o jeho novele

Huliak reagoval na rozhodnutie prezidenta o jeho novele

DNES - 19:18Domáce

Strana vidieka Rudolfa Huliaka považuje rozhodnutie Petra Pellegriniho za neprípustné.

PS: Vláda namiesto riešenia kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém

PS: Vláda namiesto riešenia kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém

DNES - 17:07Domáce

Podľa poslancov z opozičného PS minister spravodlivosti Boris Susko či premiér Robert Fico si zatvárajú oči pred realitou.

Primátora Revúcej opätovne obvinili za marcovú nehodu, po ktorej nafúkal

Primátora Revúcej opätovne obvinili za marcovú nehodu, po ktorej nafúkal

DNES - 16:12Domáce

Polícia v súvislosti s marcovou dopravnou nehodou opätovne obvinila primátora Revúcej Júliusa B. z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Riaditeľa Správy Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča odvolali z funkcie

Riaditeľa Správy Pieninského národného parku Vladimíra Kĺča odvolali z funkcie

DNES - 15:38Domáce

Riaditeľ Správy Pieninského národného parku (PIENAP) Vladimír Kĺč končí vo funkcii.

