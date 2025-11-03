PS: Vláda namiesto riešenia kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém
Podľa poslancov z opozičného PS minister spravodlivosti Boris Susko či premiér Robert Fico si zatvárajú oči pred realitou.
Vláda namiesto riešenia rastúcej kriminality obviňuje opozíciu a bagatelizuje problém. Občanov necháva napospas a odkazuje im, aby si zamykali bicykle. Koaliční politici pritom dobre vedia, že kriminalita problémom je. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Spišiak (PS). TASR o tom informovala Jana Matiašová z mediálneho oddelenia PS.
„Ak by naozaj chceli zjemniť postihy za drobnú kriminalitu, mali postupovať strategicky a postupne. Najskôr pripraviť Policajný zbor a štátnu správu, potom zvýšiť hranicu škody a až po analýze dosahov korigovať priestupkovú recidívu. Oni však urobili všetko naraz a narýchlo. Výsledok vidia všetci, len oni nie,“ vyhlásil Spišiak.
Ako zdôraznil, Slovensko sa nesmie vrátiť do čias, keď štát neplnil svoju základnú funkciu - chrániť občanov a ich majetok. „Ľudia platia čoraz vyššie dane a právom očakávajú, že štát im za to zabezpečí ochranu,“ myslí si poslanec.
Poslanec NR SR Branislav Vančo (PS) upozornil, že aj generálny prokurátor Maroš Žilinka žiada okamžité riešenia a minister spravodlivosti Boris Susko či premiér Robert Fico (obaja Smer-SD) si zatvárajú oči pred realitou.
„Znížili hranicu škody, zrušili trestnosť opakovanej drobnej krádeže, všetko presunuli do nefunkčných priestupkových konaní. A teraz, keď im to celé padá na hlavu, blúznia o alternatívnych trestoch a o tom, že na vine je opozícia, lebo ich varovala,“ dodal Vančo s tým, že vláda s poklesom kriminality zavádza.
Poslankyni NR SR Jane Hanuliakovej (PS) prekáža, že vláda stále, ani dva roky po svojom nástupe, neprijala nový zákon o obecnej polícii. „Rovnako dlho čakáme, kedy táto vláda nájde financie na pokračovanie miestnych občianskych poriadkových služieb, ktoré pomáhajú riešiť kriminalitu najmä v marginalizovaných komunitách,“ upozornila.
