Prezident vetoval novelu zákona o hazardných hrách, odporúča ju neschváliť
- DNES - 16:43
- Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie.
Poslancom odporúča neprijať právnu normu ako celok. Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty.
„Zvrchovaným držiteľom moci na Slovensku je občan. Občania na mnohých miestach Slovenska či už priamo v miestnom referende, alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov dali jasne najavo, že si hazard vo svojej obci alebo meste neželajú. Schválený zákon napriek svojim dodatočným úpravám v parlamente nedáva garanciu, že vôľa občanov bude plne rešpektovaná,“ zhodnotil Pellegrini.
Naopak, zákon by podľa neho umožnil prevádzkovanie kasín aj v obciach, ktoré to na základe všeobecne záväzných nariadení svojich obecných zastupiteľstiev výslovne odmietajú. Schválené znenie zákona neodstránilo jeho pôvodný cieľ, ktorým je znegovať autonómne rozhodnutia samospráv a zvrátiť už prejavenú zvrchovanú vôľu obyvateľov miest a obci, zdôraznil prezident.
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o hazardných hrách 23. októbra. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov, zdržali sa poslanci koaličnej SNS. Opoziční poslanci sa hlasovania pre nesúhlas s návrhom nezúčastnili.
Novela z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reagovala podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier a rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Tipos by mohol okrem iného na jej základe prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a ďalej ich prevádzkovať.
V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Mala sa zaviesť povinnosť predložiť vyjadrenie mesta alebo obce s ďalším umiestnením kasína pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť. Kasíno by bolo možné prevádzkovať výlučne v tej istej obci.
