Primátora Revúcej opätovne obvinili za marcovú nehodu, po ktorej nafúkal
Polícia v súvislosti s marcovou dopravnou nehodou opätovne obvinila primátora Revúcej Júliusa B. z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli polícia a prokuratúra. Primátorovi po náraze do plota rodinného domu pri dychovej skúške namerali vyše jedného promile alkoholu, nefúkal však bezprostredne po nehode. Pôvodné obvinenie mu zrušili ešte v apríli.
„V tomto prípade bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 51-ročnému mužovi. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia nebude poskytovať ďalšie informácie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Prokuratúra priblížila, že obvinenie voči primátorovi bolo vznesené uznesením 24. októbra. „Bližšie informácie vzhľadom na neverejnosť prípravného konania nie je možné poskytnúť. V súčasnosti nie je možné stanoviť predpokladaný termín skončenia vyšetrovania,“ uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.
Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom v meste nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Neskôr krajská prokuratúra v stanovisku pre TASR spresnila, že primátor nefúkal bezprostredne po nehode, z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase.
Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Obvinenie voči Júliusovi B. bolo zrušené 16. apríla uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora.
Primátor Revúcej sa k nehode z marca prvýkrát verejne vyjadril koncom augusta. Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty.
