Pondelok, 3.11.2025
Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

  • DNES - 15:14
  • Moskva
Podľa Medvedeva ukrajinské vedenie za roky vojny minulo miliardy dolárov západnej pomoci bez toho, aby dosiahlo akékoľvek hmatateľné výsledky.

Ruský exprezident a podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev varuje, že pokračujúce financovanie Ukrajiny Západom len prehĺbi pád súčasného „režimu“ v Kyjeve a zväčší rozlohu ukrajinského územia, ktoré sa napokon vráti Rusku. Uvádza sa to v príspevku zverejnenom v pondelok na Medvedevovom kanáli na platforme Telegram, píše TASR.

Podľa Medvedeva ukrajinské vedenie za roky vojny minulo miliardy dolárov západnej pomoci bez toho, aby dosiahlo akékoľvek hmatateľné výsledky. Medvedev tvrdí, že z týchto peňazí - údajne 500 miliárd eur od roku 2022 - sa dala vybudovať „nová, neutrálna a prosperujúca Ukrajina“.

Ukrajinských predstaviteľov Medvedev opäť ostro kritizoval a označil ich za „krvavých kyjevských klaunov“, pričom ďalej v texte príspevku použil akronym KKK.

Poznamenal, že čím viac peňazí západný svet naleje do podporu „režimu KKK“, tým strašnejší bude jeho koniec a tým väčšia bude časť ukrajinského územia, ktorá sa nakoniec „vráti domov, Rusku“.

Moskva tvrdí, že pokračujúce dodávky zbraní Ukrajine blokujú akékoľvek vyhliadky na mier a v podstate vťahujú krajiny NATO do konfliktu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pred časom vyhlásil, že akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu, ako aj prítomnosť vojenského personálu NATO v bojovej zóne, budú považované za legitímne ciele ruských ozbrojených síl.

Dmitrij Medvedev bol vnímaný ako liberál, keď v roku 2008 kandidoval na prezidenta Ruska s prísľubom jeho modernizácie a demokratizácie. Od odchode z tejto funkcie sa jeho politický postoj dramaticky zmenil a v súčasnosti je považovaný za jedného z najväčších podporovateľov a podnecovateľov vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
