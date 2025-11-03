  • Články
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
12°Bratislava

Poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí chcú obmedziť viacero vládnych benefitov

  • DNES - 15:04
  • Bratislava
Poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí chcú obmedziť viacero vládnych benefitov

Poslanci okrem iného kritizujú množstvo služobných áut s majákmi.

Obmedzenie zneužívania limuzín s majákmi, zrušenie zbytočných štátnych tajomníkov či zrušenie doživotnej renty a ochranky pre premiéra a predsedu parlamentu. To sú iba niektoré zmeny, ktoré navrhli poslanci opozičného klubu Slovensko - Za ľudí v novom zákone o zamedzení zneužívania výhod predstaviteľmi verejnej moci a o ochrane verejných financií. Zákon v pondelok predložili do Národnej rady SR.

Poslanci okrem iného kritizujú množstvo služobných áut s majákmi. „Navrhneme zaviesť na stránke ministerstva vnútra povinné zverejňovanie povolení, ktoré sú na takéto výnimky udelené a jasnú verejnú kontrolu, aby sa takíto papaláši museli zodpovedať občanom. Majáky patria záchranárom, nie papalášom," uviedla Remišová.

Zákon má zároveň obmedziť počet štátnych tajomníkov na ministerstvách na maximálne dvoch a poslanci chcú tiež dostať pod verejnú kontrolu informácie o pasažieroch letov vládnej letky. Podobne ako v prípade áut s majákmi by ich malo podľa návrhu zverejňovať ministerstvo vnútra na svojej internetovej stránke.

Podľa predkladateľov by sa mali znížiť aj paušálne náhrady členov vlády na pôvodnú úroveň spred nástupu kabinetu Roberta Fica (Smer-SD). Ich výšku by neurčovali členovia vlády sami, ale určovať by ich mal zákon. Zároveň by mali byť limitované aj odmeny pre politických nominantov tak, aby predstavovali maximálne 20 % ich ročného platu. „Vládni predstavitelia sa vyhovárali na to, že paušálne náhrady museli mať vyššie, lebo si vraj platia nocľah a stravu na pracovných cestách,“ pripomenul predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš, podľa ktorého ale ministri dostávajú na ich pracovných cestách príspevok na stravné a aj vreckové.

Zdroj: Info.sk, TASR
