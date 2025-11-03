  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
12°Bratislava

Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

  • DNES - 14:54
  • Ankara
Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

Od začiatku súčasného konfliktu v Sudáne v apríli 2023 Turecko podporuje regulárnu sudánsku armádu v boji proti RSF.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval moslimský svet, aby prevzal zodpovednosť za ukončenie krviprelievania v Sudáne po tom, ako sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) obsadili strategické sudánske mesto al-Fášir a vznikli podozrenia, že RSF sa v meste dopúšťajú etnických čistiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nikto, kto má srdce... nemôže akceptovať nedávne masakry civilistov v al-Fáširi. Nemôžeme mlčať,“ vyhlásil Erdogan.

Najväčšia zodpovednosť za rýchle ukončenie krviprelievania v Sudáne nepochybne spočíva na islamskom svete. Ako moslimovia musíme riešiť svoje vlastné problémy, namiesto toho, aby sme hľadali pomoc u iných,“ povedal delegátom na ekonomickom podujatí Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Istanbule.

Turecko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v 57-člennej rade ministrov zahraničných vecí OIC. Organizácia, ktorá bola založená v roku 1969, vníma svoju úlohu ako ochranu záujmov moslimského sveta a posilňovanie moslimskej solidarity.

Je veľmi dôležité, aby sme v týchto ťažkých časoch stáli po boku sudánskeho ľudu a pokračovali v humanitárnej pomoci a podpore rozvoja,“ povedal. „Musíme chrániť územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Sudánu,“ dodal turecký prezident.

RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že z al-Fáširu ušlo za niečo viac ako týždeň takmer 37.000 ľudí po tom, čo polovojenské jednotky RSF vytlačili armádu z mesta – jej poslednej bašty v Dárfúre.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

DNES - 15:14Zahraničné

Podľa Medvedeva ukrajinské vedenie za roky vojny minulo miliardy dolárov západnej pomoci bez toho, aby dosiahlo akékoľvek hmatateľné výsledky.

Pellegrini navštívi v utorok Česko, stretne sa s Pavlom i Babišom

Pellegrini navštívi v utorok Česko, stretne sa s Pavlom i Babišom

DNES - 14:51Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odcestuje na pracovnú návštevu Prahy. Stretne sa s českým prezidentom Petrom Pavlom i predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom.

Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi

Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi

DNES - 14:14Zahraničné

Za krádežou šperkov v parížskom múzeu Louvre stoja drobní kriminálnici, uviedla parížska prokurátorka Laure Beccuauová s tým, že v prípade dvoch z podozrivých osôb ide o pár s deťmi.

Zeman je opäť v nemocnici, v Motole absolvuje dôležité vyšetrenie

Zeman je opäť v nemocnici, v Motole absolvuje dôležité vyšetrenie

DNES - 12:33Zahraničné

Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana hospitalizovali v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole, kde absolvuje dôležité vyšetrenie.

Vosveteit.sk
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovaťWhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medzeVeľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornúNemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP