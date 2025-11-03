  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
12°Bratislava

Pellegrini navštívi v utorok Česko, stretne sa s Pavlom i Babišom

  • DNES - 14:51
  • Bratislava/Praha
Pellegrini navštívi v utorok Česko, stretne sa s Pavlom i Babišom

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok odcestuje na pracovnú návštevu Prahy. Stretne sa s českým prezidentom Petrom Pavlom i predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Hlavnými témami stretnutia s českou hlavou štátu bude posilnenie regionálnej, cezhraničnej, akademickej a vedeckej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, ako aj možnosti zlepšenia spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky a Slavkovského formátu. S Andrejom Babišom sa diskusia zameria na aktuálny priebeh zostavovania novej českej vlády či budúcu spoluprácu medzi našimi krajinami vrátane jej posilnenia,“ uviedla kancelária.

Pellegrini si okrem toho pripomenie 107. výročie vzniku prvej Československej republiky. Zúčastní sa na koncerte Štátnej filharmónie Košice v Obecnom dome. „V Obecnom dome bola 6. januára 1918 podpísaná Trojkráľová deklarácia a 28. októbra 1918 vyhlásená prvá Československá republika. Na podujatí prezident SR vystúpi aj s príhovorom,“ avizoval prezidentský úrad.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

Medvedev: Za peniaze Západu sa dala vybudovať neutrálna a prosperujúca Ukrajina

DNES - 15:14Zahraničné

Podľa Medvedeva ukrajinské vedenie za roky vojny minulo miliardy dolárov západnej pomoci bez toho, aby dosiahlo akékoľvek hmatateľné výsledky.

Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

DNES - 14:54Zahraničné

Od začiatku súčasného konfliktu v Sudáne v apríli 2023 Turecko podporuje regulárnu sudánsku armádu v boji proti RSF.

Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi

Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi

DNES - 14:14Zahraničné

Za krádežou šperkov v parížskom múzeu Louvre stoja drobní kriminálnici, uviedla parížska prokurátorka Laure Beccuauová s tým, že v prípade dvoch z podozrivých osôb ide o pár s deťmi.

Zeman je opäť v nemocnici, v Motole absolvuje dôležité vyšetrenie

Zeman je opäť v nemocnici, v Motole absolvuje dôležité vyšetrenie

DNES - 12:33Zahraničné

Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana hospitalizovali v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole, kde absolvuje dôležité vyšetrenie.

Vosveteit.sk
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovaťWhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medzeVeľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornúNemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP