Kažimír: ECB ostáva ostražitá a necháva si otvorené všetky možnosti
- DNES - 14:45
- Bratislava
ECB bude reagovať na základe aktuálnych dát a necháva si otvorené všetky možnosti, tvrdí guvernér NBS Peter Kažimír.
Inflácia je blízko dvojpercentného cieľa, rast ekonomiky je síce slabý, ale odolný a menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) je v neutrálnom pásme, kde ani nestimuluje, ani nespomaľuje ekonomický rast. V tejto chvíli sú riziká vyrovnané, ECB však ostáva ostražitá, bude reagovať na základe aktuálnych dát a necháva si otvorené všetky možnosti. Konštatoval to v komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu nemeniť úrokové sadzby guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB.
„Sme pripravení čeliť výzvam spojeným so súčasným turbulentným vývojom. Nedávne dáta vo všeobecnosti potvrdili predpoklady z našej septembrovej prognózy. Detailný a komplexný pohľad na údaje z ekonomiky pripomína, prečo by v tejto fáze nebolo vhodné v našej ostražitosti poľaviť,“ uviedol Kažimír.
Prekvapila podľa neho jadrová inflácia, ktorej rast sa mierne zrýchlil. Rast miezd bol tiež o niečo silnejší, ako sa očakávalo. Znovu sa objavila aj neistota súvisiaca s fungovaním dodávateľských reťazcov a cenami energií.
„Malé odchýlky od želaného kurzu - infláciu pohybujúcu sa okolo cieľa - by som však nepreceňoval a nebil predčasne na poplach. Musíme však uznať, že riziko opätovného zrýchlenia rastu cien pretrváva,“ zhodnotil guvernér NBS. Na druhej strane, trh práce už nie je taký odolný, ako býval.
Kažimír pripomenul, že na dianie vo svete naďalej vplývajú pretrvávajúce konflikty, ku ktorým sa pridalo napätie na finančných trhoch. Táto zraniteľnosť so sebou prináša významné riziká smerom nadol, a to pre infláciu aj pre ekonomický rast. Celkovo však považuje riziká pre infláciu aj ekonomiku za vyvážené.
„V jednom som si však istý: v období takej mimoriadnej neistoty by sme sa nemali snažiť komplikovať to, čo robíme a mikroúpravami doťahovať inflačný vývoj do dokonalosti. Pri nadmernej precíznosti by mohlo hroziť, že sa centrálna banka stane sama zdrojom volatility namiesto toho, aby bola pilierom stability. Práve tú ekonomika potrebuje,“ podčiarkol guvernér.
Povinnosťou ECB je podľa neho ukotviť infláciu tam, kde to je potrebné. „Náš prístup sa preto nemení - naše rozhodnutia budú naďalej založené na dátach a budú sa prijímať na každom rokovaní bez toho, aby sme sa vopred zaviazali k čomukoľvek. To je ten najrozumnejší prístup,“ zdôraznil Kažimír s tým, že si počkajú na nové údaje, ktoré budú k dispozícii v decembri.
Zároveň avizoval, že ECB je pripravená reagovať, ak prichádzajúce dáta naznačia, že riziká silnejú a že je potrebné konať. Potrebné je pritom podľa neho ponechať otvorené dvere všetkým možnostiam.
„To znamená, že náš ďalší krok - keď príde - môže byť v zásade ktorýmkoľvek smerom. Môže ísť o zníženie aj zvýšenie sadzieb. Všetko bude závisieť od vývoja a signálov, ktoré dostaneme. Automatický pilot neprichádza do úvahy,“ doplnil Kažimír.
Rada guvernérov ECB na svojom zasadnutí vo štvrtok (30. 10.) ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, už tretí raz v rade. Kľúčová depozitná sadzba tak ostáva na 2 %.
