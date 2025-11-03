Medzi podozrivými z vlámania do Louvre pár s deťmi
- DNES - 14:14
- Paríž
Za krádežou šperkov v parížskom múzeu Louvre stoja drobní kriminálnici, uviedla parížska prokurátorka Laure Beccuauová s tým, že v prípade dvoch z podozrivých osôb, 37-ročného muža a 38-ročnej ženy, ide o pár s deťmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Na krádež šperkov z Louvru v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur stačilo štvorčlennej skupine len sedem minút. Zlodeji za bieleho dňa zaparkovali nákladné auto s výsuvnou plošinou pod Apollónovou galériou, kde boli vystavené francúzske korunovačné klenoty. Rozbili okno a pomocou uhlových brúsok sa dostali do sklenených vitrín so šperkami. Následne z miesta činu utiekli na skútroch.
Voči dvom mužom, ktorí sa údajne vlámali do galérie, kým dvaja komplici čakali vonku, bolo už skôr vznesené obvinenie a obaja boli vzatí do väzby. V sobotu prokuratúra oznámila obvinenie a vzatie do väzby aj v prípade ďalších dvoch podozrivých, 37-ročného muža a 38-ročnej ženy. Podľa parížskej prokurátorky ide o drobných miestnych kriminálnikov.
„Všetci žili viac-menej v časti Seine-Saint-Denis," povedala prokurátorka s tým, že ide o región na sever od Paríža. Neboli členmi organizovanej skupiny, pretože ich profily nezodpovedajú charakteru, ktorý je „všeobecne spájaný s vyššími poschodiami organizovaného zločinu“. Polícia naďalej pátra po ešte aspoň jednej osobe.
Muž a žena, ktorí boli obvinení v sobotu, tvoria pár a majú spolu deti. Obaja popierajú akúkoľvek účasť na vlámaní do Louvru, povedala Beccuauová. Dodala, že muž odmietol vypovedať.
Tridsaťsedemročný muž bol obvinený z krádeže vykonanej organizovanou skupinou a zločineckého sprisahania, pričom žena je obvinená zo spolupáchateľstva. Pri predvedení pred parížsky súd plakala, vraj mala strach o svoje deti aj o seba.
Dvojica bola zadržaná po tom, ako sa na plošine našla DNA, ktorá je spájaná s mužom. Našli sa aj stopy DNA jeho partnerky, mohli však byť prenesené kontaktom s osobou alebo predmetom, dodala prokurátorka.
„To všetko bude treba preveriť,“ povedala Beccuauová s tým, že muž bol podľa registra trestov odsúdený už 11 ráz, väčšinou za krádeže.
Prvých dvoch mužov, ktorí boli zadržaní už skôr, polícia takisto pozná z predchádzajúcich vlámaní. Obaja žili v meste Aubervilliers severovýchodne od Paríža, píše agentúra Reuters.
Tri osoby zadržané tento týždeň spolu s párom boli prepustené bez vznesenia obvinenia. Zlodejom pri úteku vypadla diamantovo-smaragdová koruna cisárovnej Eugénie, manželky cisára Napoleona III. S ôsmimi cennosťami vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, sa im však podarilo utiecť.
Pátranie po šperkoch podľa prokurátorky pokračuje. „Skúmame všetky alternatívy,“ dodala s tým, že cennosti „by mohli byť použité na pranie špinavých peňazí“.
„Preverujeme všetky možnosti, ktoré ponúka čierny trh pre predaj týchto šperkov, no dúfam, že k predaju v blízkej budúcnosti nedôjde,“ povedala Beccuauová.
