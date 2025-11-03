  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
12°Bratislava

Vodičovi mikrobusu so škôlkarmi namerali v dychu 0,77 promile

  • DNES - 13:53
  • Košice
Vodičovi mikrobusu so škôlkarmi namerali v dychu 0,77 promile

Pod vplyvom alkoholu šoféroval 69-ročný vodič, ktorý v mikrobuse v pondelok v Košiciach viezol 14 žiakov materskej školy s ich učiteľkou.

Vozidlo pred 10.00 h zastavili policajti a vodiča podrobili kontrole. „Dychová skúška ukázala 0,37 mg/l alkoholu, teda 0,77 promile,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Šofér viezol deti na ich krúžok. „Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. O tom, kedy (a či vôbec) bude môcť opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ uviedla polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí chcú obmedziť viacero vládnych benefitov

Poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí chcú obmedziť viacero vládnych benefitov

DNES - 15:04Domáce

Poslanci okrem iného kritizujú množstvo služobných áut s majákmi.

Poľského prezidenta v stredu prijmú Pellegrini, Raši aj Fico

Poľského prezidenta v stredu prijmú Pellegrini, Raši aj Fico

DNES - 13:41Domáce

Poľský prezident Karol Nawrocki absolvuje v stredu (5. 11.) oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.

Polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá

Polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá

DNES - 13:26Domáce

Bratislavská krajská polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá. Urobila tak v súvislosti so zrážkami chodcov s vozidlami, ku ktorým došlo v pondelok ráno.

ÚMS a Maroš Žilinka sa zhodli, že zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť

ÚMS a Maroš Žilinka sa zhodli, že zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť

DNES - 13:22Domáce

Na vnútornej bezpečnosti štátu sa šetriť nemá a zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou v mestách a obciach je potrebné okamžite riešiť.

Vosveteit.sk
November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!November na Netflixe odštartoval pestrou náložou filmov a seriálov: Z tejto ponuky si určite vyberieš aj ty!
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovaťWhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medzeVeľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornúNemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP