Vodičovi mikrobusu so škôlkarmi namerali v dychu 0,77 promile
Pod vplyvom alkoholu šoféroval 69-ročný vodič, ktorý v mikrobuse v pondelok v Košiciach viezol 14 žiakov materskej školy s ich učiteľkou.
Vozidlo pred 10.00 h zastavili policajti a vodiča podrobili kontrole. „Dychová skúška ukázala 0,37 mg/l alkoholu, teda 0,77 promile,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Šofér viezol deti na ich krúžok. „Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. O tom, kedy (a či vôbec) bude môcť opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ uviedla polícia.
Poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí chcú obmedziť viacero vládnych benefitov
Poslanci okrem iného kritizujú množstvo služobných áut s majákmi.
Poľského prezidenta v stredu prijmú Pellegrini, Raši aj Fico
Poľský prezident Karol Nawrocki absolvuje v stredu (5. 11.) oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.
Polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá
Bratislavská krajská polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá. Urobila tak v súvislosti so zrážkami chodcov s vozidlami, ku ktorým došlo v pondelok ráno.
ÚMS a Maroš Žilinka sa zhodli, že zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť
Na vnútornej bezpečnosti štátu sa šetriť nemá a zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou v mestách a obciach je potrebné okamžite riešiť.