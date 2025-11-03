Poľského prezidenta v stredu prijmú Pellegrini, Raši aj Fico
Poľský prezident Karol Nawrocki absolvuje v stredu (5. 11.) oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.
Program sa začne o 10.00 h privítaním na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave, kde ho prijme prezident Peter Pellegrini. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na kanceláriu poľského prezidenta.
Po oficiálnom uvítaní a spoločnej fotografii sa poľský prezident zapíše do pamätnej knihy v priestoroch veľkej sály paláca.
Následne sa uskutoční stretnutie prezidentov medzi štyrmi očami, po ktorom budú pokračovať plenárne rokovania delegácií. Krátko po 11.20 h sa obaja prezidenti prihovoria médiám. Prezident SR potom usporiada na počesť poľskej delegácie oficiálne pracovné raňajky.
Popoludní poľský prezident navštívi Bratislavský hrad, kde ho o 13.30 h prijme predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Po úvodnom privítaní a zápise do pamätnej knihy sa uskutoční bilaterálne rokovanie.
Program návštevy bude pokračovať o 14.25 h stretnutím s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) v priestoroch úradu vlády a pracovným rokovaním.
Návštevu ukončí o 15.40 h pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Brány slobody, na ktorom sa zúčastnia prezidenti Poľska a Slovenska.
Vodičovi mikrobusu so škôlkarmi namerali v dychu 0,77 promile
Pod vplyvom alkoholu šoféroval 69-ročný vodič, ktorý v mikrobuse v pondelok v Košiciach viezol 14 žiakov materskej školy s ich učiteľkou. Vozidlo pred 10.00 h zastavili policajti a vodiča podrobili kontrole.
Polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá
Bratislavská krajská polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá. Urobila tak v súvislosti so zrážkami chodcov s vozidlami, ku ktorým došlo v pondelok ráno.
ÚMS a Maroš Žilinka sa zhodli, že zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť
Na vnútornej bezpečnosti štátu sa šetriť nemá a zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou v mestách a obciach je potrebné okamžite riešiť.
SaS podala trestné oznámenie pre výroky štátnych predstaviteľov o prevrate
Opozičná SaS podala v pondelok na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi predstaviteľov štátu o údajnom prevrate, o ktorom začali hovoriť ešte v januári tohto roka.