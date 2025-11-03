  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
12°Bratislava

Každá tretia nemecká firma plánuje na budúci rok prepúšťanie

  • DNES - 13:30
  • Berlín
Každá tretia nemecká firma plánuje na budúci rok prepúšťanie

Nemecké firmy čelia ďalšiemu náročnému roku, pričom viac podnikov plánuje na budúci rok znižovať počet pracovných miest než ich zvyšovať. Poukázal na to najnovší prieskum nemeckého ekonomického inštitútu IW.

Približne 36 % nemeckých podnikov oslovených v prieskume IW zvažuje v roku 2026 znižovanie počtu zamestnancov. Naopak, vytvorenie nových pozícií plánuje iba 18 % firiem. Nálada je obzvlášť pochmúrna v priemyselnom sektore, kde 41 % z celkovo oslovených firiem uviedlo, že na budúci rok chcú počty zamestnancov znížiť. Iba zhruba každá siedma uvažuje o prijímaní nových ľudí.

Približne štvrtina nemeckých podnikov očakáva na budúci rok vyššiu produkciu alebo aktivitu než tento rok. S jej poklesom však počíta takmer tretina anketovaných podnikov. Najhoršie je na tom priemysel, ktorý dopláca na obchodné spory, geopolitické otrasy, riziká spojené s možným obmedzením dodávok kľúčových surovín, vysoké ceny energií, ako aj regulačné a pracovné náklady.

Predlžujúca sa kríza zároveň obmedzuje investície. Prieskum IW ukázal, že 33 % oslovených nemeckých podnikov plánuje v roku 2026 nižší objem investícií než v tomto roku. S vyššími investíciami na budúci rok počíta 23 % oslovených firiem.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tomáš: Sociálne služby sú vo verejnej správe dlhodobo personálne poddimenzované

Tomáš: Sociálne služby sú vo verejnej správe dlhodobo personálne poddimenzované

DNES - 13:19Ekonomické

Vo verejnej správe existujú oblasti, ktoré sú dlhodobo personálne poddimenzované. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) ide napríklad o sociálne služby.

NDS spustila predaj diaľničných známok na rok 2026, ceny sa nemenia

NDS spustila predaj diaľničných známok na rok 2026, ceny sa nemenia

DNES - 12:35Ekonomické

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj diaľničných známok na rok 2026 o mesiac skôr ako po minulé roky.

Packeta otvára svoju sieť pre iných dopravcov, ako prvý sa pripojil DPD

Packeta otvára svoju sieť pre iných dopravcov, ako prvý sa pripojil DPD

VČERA - 15:15Ekonomické

Logistická skupina Packeta začína sprístupňovať svoju sieť výdajných boxov aj pre ďalších dopravcov.

Takáč: Vláda asi nebude žiadať parlament o dôveru pre dlhovú brzdu

Takáč: Vláda asi nebude žiadať parlament o dôveru pre dlhovú brzdu

VČERA - 13:40Ekonomické

Vláda asi nebude Národnú radu SR žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu, pretože parlament už schválil štátny rozpočet na rok 2026.

Vosveteit.sk
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovaťWhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medzeVeľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornúNemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP