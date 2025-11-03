Každá tretia nemecká firma plánuje na budúci rok prepúšťanie
- DNES - 13:30
- Berlín
Nemecké firmy čelia ďalšiemu náročnému roku, pričom viac podnikov plánuje na budúci rok znižovať počet pracovných miest než ich zvyšovať. Poukázal na to najnovší prieskum nemeckého ekonomického inštitútu IW.
Približne 36 % nemeckých podnikov oslovených v prieskume IW zvažuje v roku 2026 znižovanie počtu zamestnancov. Naopak, vytvorenie nových pozícií plánuje iba 18 % firiem. Nálada je obzvlášť pochmúrna v priemyselnom sektore, kde 41 % z celkovo oslovených firiem uviedlo, že na budúci rok chcú počty zamestnancov znížiť. Iba zhruba každá siedma uvažuje o prijímaní nových ľudí.
Približne štvrtina nemeckých podnikov očakáva na budúci rok vyššiu produkciu alebo aktivitu než tento rok. S jej poklesom však počíta takmer tretina anketovaných podnikov. Najhoršie je na tom priemysel, ktorý dopláca na obchodné spory, geopolitické otrasy, riziká spojené s možným obmedzením dodávok kľúčových surovín, vysoké ceny energií, ako aj regulačné a pracovné náklady.
Predlžujúca sa kríza zároveň obmedzuje investície. Prieskum IW ukázal, že 33 % oslovených nemeckých podnikov plánuje v roku 2026 nižší objem investícií než v tomto roku. S vyššími investíciami na budúci rok počíta 23 % oslovených firiem.
Tomáš: Sociálne služby sú vo verejnej správe dlhodobo personálne poddimenzované
Vo verejnej správe existujú oblasti, ktoré sú dlhodobo personálne poddimenzované. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) ide napríklad o sociálne služby.
NDS spustila predaj diaľničných známok na rok 2026, ceny sa nemenia
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj diaľničných známok na rok 2026 o mesiac skôr ako po minulé roky.
Packeta otvára svoju sieť pre iných dopravcov, ako prvý sa pripojil DPD
Logistická skupina Packeta začína sprístupňovať svoju sieť výdajných boxov aj pre ďalších dopravcov.
Takáč: Vláda asi nebude žiadať parlament o dôveru pre dlhovú brzdu
Vláda asi nebude Národnú radu SR žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu, pretože parlament už schválil štátny rozpočet na rok 2026.