Polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá
Bratislavská krajská polícia apeluje na chodcov, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá. Urobila tak v súvislosti so zrážkami chodcov s vozidlami, ku ktorým došlo v pondelok ráno. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Policajti pripomenuli, že na prechod cez cestu treba využívať priechody pre chodcov. „Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov a na mieste na prechádzanie sa chodí vpravo,“ doplnili.
Upozornili i na potrebu počkať na svetelný signál. Apelovali tiež na chodcov, aby sa vždy ubezpečili, že cez cestu môžu prejsť bez rizika. „Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho,“ podotkli.
Chodcov polícia varovala, aby neprekonávali zábradlie ani iné zábrany. „Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd,“ uviedla. Pripomenula tiež potrebu používania reflexných prvkov pri zníženej viditeľnosti.
Zdôraznila tiež, že na priechod pre chodcov sa nemôže vstupovať, keď svieti červený signál. „Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,“ dodala.
Policajti v Bratislavskom kraji riešili v pondelok ráno tri zrážky vozidiel s chodcami. Pri jednej z nich chodkyňa zomrela. Pri ďalších dvoch boli chodci so zraneniami prevezení do nemocnice.
Vodičovi mikrobusu so škôlkarmi namerali v dychu 0,77 promile
Pod vplyvom alkoholu šoféroval 69-ročný vodič, ktorý v mikrobuse v pondelok v Košiciach viezol 14 žiakov materskej školy s ich učiteľkou. Vozidlo pred 10.00 h zastavili policajti a vodiča podrobili kontrole.
Poľského prezidenta v stredu prijmú Pellegrini, Raši aj Fico
Poľský prezident Karol Nawrocki absolvuje v stredu (5. 11.) oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.
ÚMS a Maroš Žilinka sa zhodli, že zhoršujúcu sa situáciu treba okamžite riešiť
Na vnútornej bezpečnosti štátu sa šetriť nemá a zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou v mestách a obciach je potrebné okamžite riešiť.
SaS podala trestné oznámenie pre výroky štátnych predstaviteľov o prevrate
Opozičná SaS podala v pondelok na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi predstaviteľov štátu o údajnom prevrate, o ktorom začali hovoriť ešte v januári tohto roka.