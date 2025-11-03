  • Články
Tomáš: Sociálne služby sú vo verejnej správe dlhodobo personálne poddimenzované

Vo verejnej správe existujú oblasti, ktoré sú dlhodobo personálne poddimenzované. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) ide napríklad o sociálne služby.

S tým súhlasil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, no na druhej strane upozornil, že sú dve skupiny zamestnancov vo verejnej správe, pričom jedna z nich pracuje na ministerstvách a tá druhá v školstve či v sociálnych službách.

Tomáš pripomenul, že budúci rok dôjde k prepusteniu desiatich percent zamestnancov najmä na úradoch práce. V nasledujúcom roku 2027 podľa neho však už nebude možné ďalšie prepúšťanie zamestnancov, ktorí pracujú pod rezortom práce, keďže by to ohrozilo služby štátu voči obyvateľom Slovenska.

Božik reagoval, že je nevyhnutné pozrieť sa na jednotlivé oblasti verejného sektora, ako sú štátni zamestnanci odmeňovaní a aký majú pracovnoprávny pomer. Rovnako by sa mal urobiť aj audit k zamestnanosti vo verejnej správe, keďže do tejto oblasti spadajú aj pracovníci zo špecializovanej štátnej služby, ako sú vojaci, policajti, hasiči alebo justičná stráž. „Na základe toho teba spraviť audity a vyhodnotiť, že kde máme podstav, a ja si dovolím tvrdiť, že v mnohých zložkách alebo v mnohých sektoroch a oblastiach máme naozaj personálny podstav, a potom sa treba pozrieť na rôzne typy dohôd na rôznych ministerstvách,“ zhodnotil.

Ďalej spresnil, že za päť rokov sa zvýšil počet zamestnancov v samospráve o 1300, najviac v Bratislave a jej mestských častiach. Narástol tiež počet príslušníkov mestskej polície o 356 ľudí na celom Slovensku, no najväčšie zvýšenie bolo zaznamenané v školstve. Zo 440.000 zamestnancov verejnej správy je totiž 170.000 práve zo školstva. Božik dodal, že dôvodom je najmä rast počtu detí s poruchami autistického spektra, preto školy potrebujú viac psychológov a asistentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
