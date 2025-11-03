Erdogan tvrdí, že Hamas jej odhodlaný dodržiavať prímerie s Izraelom
- DNES - 12:30
- Istanbul
Palestínske militantné hnutie Hamas je odhodlané dodržiavať prímerie v Pásme Gazy, vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zároveň je podľa neho dôležité, aby moslimské štáty zohrávali kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii tohto vojnou zničeného palestínskeho územia.
„Zdá sa, že Hamas je celkom odhodlaný dodržať dohodu,“ povedal Erdogan delegátom Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Istanbule o dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Tá vstúpila do platnosti 10. októbra po viac ako dvoch rokoch vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 68.800 obetí a zničila takmer celé palestínske územie.
Turecko v pondelok hostí ministrov zahraničných vecí Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov na rozhovoroch o rekonštrukcii Pásma Gazy. Začiatok týchto rozhovorov je naplánovaný na poludnie SEČ a po stretnutí bude nasledovať tlačová konferencia.
Zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí tvrdia, že Turecko bude naliehať na zúčastnených predstaviteľov, aby podporili plány Palestínčanov prevziať kontrolu nad bezpečnosťou a správou Pásma Gazy. Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan sa cez víkend stretol s delegáciou Hamasu a vyhlásil, že je nutné ukončiť masaker v Gaze a iba prímerie podľa jeho slov nestačí.
Podľa Erdogana je dôležité dodať viac humanitárnej pomoci ľuďom v Gaze a začať s obnovou. „Izraelská vláda robí všetko pre to, aby tomu zabránila,“ konštatoval Erdogan, ktorý opakovane kritizuje Izrael za jeho kroky v Pásme Gazy.
„Veríme, že plán obnovy, ktorý pripravila Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce, by mohol byť okamžite implementovaný,“ pokračoval turecký prezident. Predstavitelia arabských krajín schválil spomínaný plán na marcovom stretnutí Ligy arabských štátov v Káhire. Ide o plán na obnovu a rozvoj palestínskej enklávy. Podľa Erdogana je nevyhnutné, aby kľúčovú úlohu pri obnove zohrali moslimské štáty.
