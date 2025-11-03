  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
12°Bratislava

Erdogan tvrdí, že Hamas jej odhodlaný dodržiavať prímerie s Izraelom

  • DNES - 12:30
  • Istanbul
Erdogan tvrdí, že Hamas jej odhodlaný dodržiavať prímerie s Izraelom

Palestínske militantné hnutie Hamas je odhodlané dodržiavať prímerie v Pásme Gazy, vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zároveň je podľa neho dôležité, aby moslimské štáty zohrávali kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii tohto vojnou zničeného palestínskeho územia.

Zdá sa, že Hamas je celkom odhodlaný dodržať dohodu,“ povedal Erdogan delegátom Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Istanbule o dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Tá vstúpila do platnosti 10. októbra po viac ako dvoch rokoch vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 68.800 obetí a zničila takmer celé palestínske územie.

Turecko v pondelok hostí ministrov zahraničných vecí Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov na rozhovoroch o rekonštrukcii Pásma Gazy. Začiatok týchto rozhovorov je naplánovaný na poludnie SEČ a po stretnutí bude nasledovať tlačová konferencia.

Zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí tvrdia, že Turecko bude naliehať na zúčastnených predstaviteľov, aby podporili plány Palestínčanov prevziať kontrolu nad bezpečnosťou a správou Pásma Gazy. Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan sa cez víkend stretol s delegáciou Hamasu a vyhlásil, že je nutné ukončiť masaker v Gaze a iba prímerie podľa jeho slov nestačí.

Podľa Erdogana je dôležité dodať viac humanitárnej pomoci ľuďom v Gaze a začať s obnovou. „Izraelská vláda robí všetko pre to, aby tomu zabránila,“ konštatoval Erdogan, ktorý opakovane kritizuje Izrael za jeho kroky v Pásme Gazy.

Veríme, že plán obnovy, ktorý pripravila Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce, by mohol byť okamžite implementovaný,“ pokračoval turecký prezident. Predstavitelia arabských krajín schválil spomínaný plán na marcovom stretnutí Ligy arabských štátov v Káhire. Ide o plán na obnovu a rozvoj palestínskej enklávy. Podľa Erdogana je nevyhnutné, aby kľúčovú úlohu pri obnove zohrali moslimské štáty.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zeman je opäť v nemocnici, v Motole absolvuje dôležité vyšetrenie

Zeman je opäť v nemocnici, v Motole absolvuje dôležité vyšetrenie

DNES - 12:33Zahraničné

Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana hospitalizovali v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole, kde absolvuje dôležité vyšetrenie.

Orbán ostro kritizoval plány EÚ na financovanie Ukrajiny

Orbán ostro kritizoval plány EÚ na financovanie Ukrajiny

DNES - 10:53Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok na Facebooku ostro kritizoval Európsku úniu za jej plány týkajúce sa financovania Ukrajiny.

Čína dodržiava záväzok nerobiť jadrové testy, reagoval Peking na tvrdenia Trumpa

Čína dodržiava záväzok nerobiť jadrové testy, reagoval Peking na tvrdenia Trumpa

DNES - 10:27Zahraničné

Čína v pondelok poprela tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že patrí medzi krajiny, ktoré v tajnosti vykonávajú testy jadrových zbraní.

Trump: Rusko a Čína v tajnosti testovali jadrové zbrane, USA tak urobia tiež

Trump: Rusko a Čína v tajnosti testovali jadrové zbrane, USA tak urobia tiež

DNES - 8:39Zahraničné

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že viaceré krajiny v tajnosti vykonali podzemné jadrové testy. Avizoval, že Spojené štáty budú postupovať rovnako.

Vosveteit.sk
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšieAk si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovaťWhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medzeVeľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornúNemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP