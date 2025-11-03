SaS podala trestné oznámenie pre výroky štátnych predstaviteľov o prevrate
Opozičná SaS podala v pondelok na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi predstaviteľov štátu o údajnom prevrate, o ktorom začali hovoriť ešte v januári tohto roka.
Predstavitelia SaS to považujú za šírenie poplašnej správy. Informovali o tom na tlačovej konferencii pred sídlom GP SR v Bratislave.
SaS kritizuje, že vláda nerieši narastajúcu kriminalitu a ohrozenie bezpečnosti, no ešte začiatkom roka zvolávala mimoriadnu schôdzu parlamentu či Bezpečnostnú radu SR pre organizovanie údajného prevratu. „Keď sa rozprávalo o vymyslenom prevrate, vládna koalícia bola schopná zvolať bezpečnostnú radu, vymieňali si tam nejaké informácie, nevieme o čom, pretože celý tento prevrat bol vymyslený,“ vyhlásil šéf SaS Branislav Gröhling s tým, že vládni predstavitelia nevedeli k prevratu povedať žiadne fakty. „Na toto sa nechceme už pozerať, v tomto štáte zlyháva bezpečnosť a my si myslíme, že treba konať. Preto podávame aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy,“ ozrejmil.
Strana sa pozrela na výroky, ktoré od januára šírili premiér Robert Fico (Smer-SD), ale aj riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a ďalší. „Títo predstavitelia pod vedením Roberta Fica s pričinením riaditeľa SIS šírili správu, že opozícia spolu s mimovládnymi organizáciami chce násilným spôsobom prevziať moc v krajine. Nazývali to štátny prevrat s tým, že do toho majú byť zapojené aj cudzie zložky, ktoré sú tiež ozbrojené,“ uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková. Tvrdí, že následne nezaznamenali žiadne úkony od štátnych orgánov ani bezpečnostných zložiek. Je podľa nej zrejmé, že šlo o poplašnú správu a tieto vyjadrenia vyvolali znepokojenie časti obyvateľstva.
O údajnej snahe destabilizovať Slovensko rokovala v druhej polovici januára Bezpečnostná rada SR, informácie o plánovanom prevrate mala obsahovať správa SIS. Premiér koncom januára vyhlásil, že do organizácie opozičných protestov na Slovensku je zapojená Gruzínska národná légia či ukrajinská rozviedka. Obával sa možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat. Prezident Peter Pellegrini, vedenie Národnej rady SR aj premiér vtedy označili situáciu za vážnu. Opoziční predstavitelia hovorili o obavách zo zneužitia SIS koalíciou. Opozícia dnes kritizuje šéfa SIS, že výroky premiéra aj svoje vlastné o štátnom prevrate označil za iba „slang“.
Cesta cez Donovaly je pre vážnu nehodu uzavretá
Cesta I/59, vedúca cez horský priechod Donovaly, je obojsmerne uzavretá.
Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu
Ministerstvo vnútra SR v pondelok zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu.
Generálny prokurátor odmietol návrh na zrušenie obvinení policajtov bývalej NAKA
Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) P. Ď., J. Č. a Ľ. D. a prokurátora M. Š. na zrušenie obvinenia.
Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne
Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 či inými vakcínami. Odporúča sa dodržať odstup minimálne štyri až sedem dní, zvyčajne však 14 dní.