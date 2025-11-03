  • Články
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
11°Bratislava

Cesta cez Donovaly je pre vážnu nehodu uzavretá

  • DNES - 11:18
  • Donovaly
Cesta I/59, vedúca cez horský priechod Donovaly, je obojsmerne uzavretá.

V úseku došlo k vážnej dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady. Na mieste sa zrazil kamión s dodávkou a zasahujú tu všetky záchranné zložky.

Na mieste je spustené svetelné dopravné značenie. Na odstránení následkov nehody sa pracuje,“ uviedla na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest.

Zdroj: Info.sk, TASR
SaS podala trestné oznámenie pre výroky štátnych predstaviteľov o prevrate

SaS podala trestné oznámenie pre výroky štátnych predstaviteľov o prevrate

DNES - 11:47Domáce

Opozičná SaS podala v pondelok na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi predstaviteľov štátu o údajnom prevrate, o ktorom začali hovoriť ešte v januári tohto roka.

Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu

Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu

DNES - 10:36Domáce

Ministerstvo vnútra SR v pondelok zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu.

Generálny prokurátor odmietol návrh na zrušenie obvinení policajtov bývalej NAKA

Generálny prokurátor odmietol návrh na zrušenie obvinení policajtov bývalej NAKA

DNES - 10:03Domáce

Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) P. Ď., J. Č. a Ľ. D. a prokurátora M. Š. na zrušenie obvinenia.

Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne

Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne

DNES - 9:22Domáce

Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 či inými vakcínami. Odporúča sa dodržať odstup minimálne štyri až sedem dní, zvyčajne však 14 dní.

