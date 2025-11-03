Cesta cez Donovaly je pre vážnu nehodu uzavretá
Cesta I/59, vedúca cez horský priechod Donovaly, je obojsmerne uzavretá.
V úseku došlo k vážnej dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K dopravnej nehode došlo v klesaní z Donovál smerom do Liptovskej Osady. Na mieste sa zrazil kamión s dodávkou a zasahujú tu všetky záchranné zložky.
„Na mieste je spustené svetelné dopravné značenie. Na odstránení následkov nehody sa pracuje,“ uviedla na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest.
Opozičná SaS podala v pondelok na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie v súvislosti s výrokmi predstaviteľov štátu o údajnom prevrate, o ktorom začali hovoriť ešte v januári tohto roka.
Ministerstvo vnútra SR v pondelok zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu.
Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) P. Ď., J. Č. a Ľ. D. a prokurátora M. Š. na zrušenie obvinenia.
Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 či inými vakcínami. Odporúča sa dodržať odstup minimálne štyri až sedem dní, zvyčajne však 14 dní.