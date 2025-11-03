Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu
Ministerstvo vnútra (MV) SR v pondelok zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu.
Stojí za ňou právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár. Strana už figuruje v registri politických strán na webe MV. Zástupcovia strany odovzdali potrebné podpisy na registráciu ešte 10. októbra.
Podmienkou pre vznik strany je vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. V prípade, že sa splnia všetky zákonné podmienky, rezort stranu zaregistruje. Kollárova strana odovzdala vyše 20.000 podpisov od občanov.
Na Slovensku je momentálne 55 aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná jej výmaz z registra. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
Generálny prokurátor odmietol návrh na zrušenie obvinení policajtov bývalej NAKA
Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) P. Ď., J. Č. a Ľ. D. a prokurátora M. Š. na zrušenie obvinenia.
Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne
Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 či inými vakcínami. Odporúča sa dodržať odstup minimálne štyri až sedem dní, zvyčajne však 14 dní.
Pre bombovú hrozbu museli evakuovať vyše 400 študentov
Pre bombovú hrozbu museli v nedeľu (2. 11.) večer evakuovať vyše 400 študentov z troch internátov v Nitre.
Budúcoročný rozpočet mesta Čadca je vo výške takmer 50 miliónov eur
Čadčianska samospráva bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 50 miliónov eur.