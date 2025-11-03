Čína dodržiava záväzok nerobiť jadrové testy, reagoval Peking na tvrdenia Trumpa
- DNES - 10:27
- Peking
Čína v pondelok poprela tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že patrí medzi krajiny, ktoré v tajnosti vykonávajú testy jadrových zbraní.
Trump minulý týždeň nariadil Pentagónu, aby okamžite začal s testovaním jadrových zbraní. Tento krok oznámil pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei a len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
„Rusko testuje a Čína testuje, ale nehovoria o tom,“ vyhlásil šéf Bieleho domu v relácii 60 Minutes stanice CBS News. „Nechcem, aby boli USA jedinou krajinou, ktorá neuskutočňuje skúšky,“ pokračoval a dodal, že jadrový arzenál testujú aj Severná Kórea a Pakistan.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že takéto skúšky nevykonáva. Čína „ako zodpovedný štát s jadrovými zbraňami vždy... dodržiavala stratégiu jadrovej sebaobrany a svoj záväzok pozastaviť jadrové skúšky“, povedala rezortu hovorkyňa Mao Ning na tlačovej konferencii v Pekingu.
Čína podľa jej slov dúfa, že Spojené štáty prijmú konkrétne opatrenia na ochranu medzinárodného režimu jadrového odzbrojenia a nešírenia atómových zbraní.
Podľa AFP nie je známe, že by iná krajina okrem Severnej Kórey vykonala v priebehu posledných desaťročí jadrový výbuch. Rusko a Čína neuskutočnili takéto testy od roku 1990, respektíve 1996. Trump sa však domnieva, že spomínané krajiny takéto testy robia v tajnosti.
Moskva sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila.
