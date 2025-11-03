Generálny prokurátor odmietol návrh na zrušenie obvinení policajtov bývalej NAKA
Generálny prokurátor SR nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) P. Ď., J. Č. a Ľ. D. a prokurátora M. Š. na zrušenie obvinenia.
Konštatoval, že sa nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
„Generálny prokurátor SR (v mene ktorého konala zástupkyňa riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR) dňa 30. októbra nevyhovel návrhu obvinených pplk. Mgr. P. Ď., plk. Mgr. J. Č., Mgr. Ľ. D. a JUDr. M. Š., ktorým sa domáhali zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia zo dňa 30. júla 2024 a naň nadväzujúceho uznesenia prokurátorky Generálnej prokuratúry SR o zamietnutí sťažností zo dňa 13. mája 2025,“ uviedla.
Preskúmaním veci sa podľa nej nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. „V aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvinených pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom,“ dodala hovorkyňa.
Rozhodnutie generálneho prokurátora privítal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Potvrdila sa tak podľa neho zákonnosť postupu vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby vo veci tzv. Technického spisu 80. „Vyšetrovatelia konajú nezávisle, zákonne a nedajú sa zastrašiť pokusmi ovplyvniť spravodlivosť,“ uviedol na sociálnej sieti.
Michala Š. obvinil v lete 2024 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvinili aj ďalšie tri osoby v súvislosti s ich výkonom funkcie v rámci už zaniknutej Národnej kriminálnej agentúry.
