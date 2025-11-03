  • Články
Vakcíny proti chrípke a ochoreniu COVID-19 možno aplikovať aj súčasne

  • DNES - 9:22
  • Bratislava
Vakcínu proti chrípke je možné aplikovať súčasne s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 či inými vakcínami.

Odporúča sa dodržať odstup minimálne štyri až sedem dní, zvyčajne však 14 dní. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré zverejnil na webe.

Keďže ide o neživé vakcíny, v princípe je možné podať obe vakcíny naraz. Očkovaciu látku proti chrípke je možné aplikovať súčasne nielen s vakcínou proti ochoreniu COVID-19, ale aj s inou vakcínou, napríklad proti pneumokokovým ochoreniam. (...) Odstup medzi očkovaniami nie je nevyhnutný, no slúži na odlíšenie prípadných nežiaducich účinkov vakcíny,“ vysvetlil úrad.

Ozrejmil, že očkovanie proti chrípke aj očkovanie proti COVID-19 podstatne znížia riziko nakazenia sa oboma ochoreniami naraz. „Súbežný priebeh oboch ochorení, respektíve prekonanie oboch infekcií v krátkom časovom rámci môže významne zhoršiť váš celkový zdravotný stav,“ upozornil ÚVZ.

Zdroj: Info.sk, TASR
