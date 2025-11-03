Pre bombovú hrozbu museli evakuovať vyše 400 študentov
Pre bombovú hrozbu museli v nedeľu (2. 11.) večer evakuovať vyše 400 študentov z troch internátov v Nitre.
Všetky objekty prešli kontrolou s negatívnym výsledkom. TASR to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
„Môžeme potvrdiť, že včera vo večerných hodinách prebehla evakuácia troch internátov v Nitre z dôvodu oznámenia bomby. Celkovo bolo evakuovaných 478 študentov,“ priblížili policajti s tým, že sa v danej veci začalo trestné stíhanie pre trestný čin šírenie poplašnej správy.
Budúcoročný rozpočet mesta Čadca je vo výške takmer 50 miliónov eur
Čadčianska samospráva bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 50 miliónov eur.
Ticho v detskej izbe značilo nešťastie: Dvojročné dieťa sa otrávilo liekmi
Iba chvíľková nepozornosť mohla viesť k tragédii.
Dopravná nehoda si vyžiadala život 64-ročného chodca
Dopravná nehoda v Poprade, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na Hodžovej ulici, si vyžiadala život 64-ročného chodca.
SHMÚ varuje pred nebezpečenstvom: Tieto okresy môže zasiahnuť víchrica
V noci treba počítať s vetrom, platia výstrahy.