Trump: Rusko a Čína v tajnosti testovali jadrové zbrane, USA tak urobia tiež
- DNES - 8:39
- Washington
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že viaceré krajiny v tajnosti vykonali podzemné jadrové testy. Avizoval, že Spojené štáty budú postupovať rovnako.
„Rusko testuje a Čína testuje, ale nehovoria o tom,“ vyhlásil šéf Bieleho domu v relácii 60 Minutes stanice CBS News. „Nechcem, aby boli USA jedinou krajinou, ktorá neuskutočňuje testy,“ pokračoval a dodal, že jadrový arzenál testujú aj Severná Kórea a Pakistan.
Trump minulý týždeň nariadil Pentagónu, aby okamžite začal s testovaním jadrových zbraní. Tento krok oznámil pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei a len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
Podľa AFP nie je známe, že by iná krajina okrem Severnej Kórey vykonala v priebehu posledných desaťročí jadrový výbuch. Rusko a Čína neuskutočnili takéto testy od roku 1990, respektíve 1996. Trump sa však domnieva, že spomínané krajiny takéto testy robia v tajnosti.
„Hoci sú mocní, svet je veľký. Nemusíte nevyhnutne vedieť, kde testujú,“ konštatoval. Americký prezident tvrdí, že testy uskutočňujú pod zemou. Ľudia preto presne nevedia, čo sa deje, a pociťujú len malú vibráciu.
Spojené štáty podľa viceprezidenta J. D. Vancea otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či riadne funguje. Neobjasnil však, aký typ testu - či nosičov alebo explózií jadrových hlavíc.
Americký minister energetiky Chris Wright v nedeľu uviedol, že testy jadrových zbraní, ktoré nariadil Trump, nebudú v súčasnosti zahŕňať nukleárne explózie.
„Myslím si, že testy, o ktorých teraz hovoríme, sú systémovými testami,“ povedal Wright v rozhovore pre stanicu Fox News. „Nie sú to jadrové výbuchy. Je to niečo, čo nazývame nekritické explózie,“ doplnil. Agentúra Reuters objasnila, že ide o skúšky všetkých mechanických a elektronických súčastí jadrovej zbrane bez skutočného jadrového výbuchu.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992; Moskva dva roky predtým, teda ešte za existencie Sovietskeho zväzu.
USA sú od roku 1996 signatármi Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, ktorá zakazuje všetky testy atómových výbuchov, či už na vojenské alebo civilné účely.
