Budúcoročný rozpočet mesta Čadca je vo výške takmer 50 miliónov eur
Čadčianska samospráva bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 50 miliónov eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na minulotýždňovom (31. 10.) rokovaní mestského zastupiteľstva všetkých 24 prítomných poslancov.
Rozpočet na rok 2026 schválili v celkovej výške 49.404.988 eur. Bežný rozpočet je zostavený s miliónovým prebytkom, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške približne 625.000 eur. „Rozpočet nie je len číselným dokumentom, ale je to plán pre budúcnosť mesta, ktorý reflektuje potreby našich obyvateľov a rozvojové ambície Čadce,“ uviedol po schválení rozpočtu primátor Matej Šimášek.
Upozornil, že kapitálová časť rozpočtu počíta s budúcoročnými investíciami presahujúcimi 15 miliónov eur. Radnica na to využije predovšetkým eurofondové zdroje. „Spomeniem napríklad projekt v odpadovom hospodárstve, na ktorý sme dostali financie vo výške 3,5 milióna eur. V rámci projektu budú inštalované také technológie, ktoré zlepšia vývoz odpadu a ten bude ekologickejší, ekonomickejší, spravodlivejší a jednoducho moderný,“ poznamenal Šimášek.
Čadčiansky primátor v reakcii na schválený rozpočet zvýraznil, že za jeho prijatie hlasovalo všetkých 24 prítomných poslancov. „Poslanci k príprave rozpočtu pristupovali veľmi konštruktívne. Opakovane sme rokovali o jednotlivých rozpočtových položkách tak, aby sme našli kompromis, čoho výsledkom je jednohlasné hlasovanie, ktoré je v tejto ťažkej dobe symbolom jednoty,“ dodal Šimášek.
