  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
10°Bratislava

Budúcoročný rozpočet mesta Čadca je vo výške takmer 50 miliónov eur

  • DNES - 8:37
  • Čadca
Budúcoročný rozpočet mesta Čadca je vo výške takmer 50 miliónov eur

Čadčianska samospráva bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 50 miliónov eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na minulotýždňovom (31. 10.) rokovaní mestského zastupiteľstva všetkých 24 prítomných poslancov.

Rozpočet na rok 2026 schválili v celkovej výške 49.404.988 eur. Bežný rozpočet je zostavený s miliónovým prebytkom, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške približne 625.000 eur. „Rozpočet nie je len číselným dokumentom, ale je to plán pre budúcnosť mesta, ktorý reflektuje potreby našich obyvateľov a rozvojové ambície Čadce,“ uviedol po schválení rozpočtu primátor Matej Šimášek.

Upozornil, že kapitálová časť rozpočtu počíta s budúcoročnými investíciami presahujúcimi 15 miliónov eur. Radnica na to využije predovšetkým eurofondové zdroje. „Spomeniem napríklad projekt v odpadovom hospodárstve, na ktorý sme dostali financie vo výške 3,5 milióna eur. V rámci projektu budú inštalované také technológie, ktoré zlepšia vývoz odpadu a ten bude ekologickejší, ekonomickejší, spravodlivejší a jednoducho moderný,“ poznamenal Šimášek.

Čadčiansky primátor v reakcii na schválený rozpočet zvýraznil, že za jeho prijatie hlasovalo všetkých 24 prítomných poslancov. „Poslanci k príprave rozpočtu pristupovali veľmi konštruktívne. Opakovane sme rokovali o jednotlivých rozpočtových položkách tak, aby sme našli kompromis, čoho výsledkom je jednohlasné hlasovanie, ktoré je v tejto ťažkej dobe symbolom jednoty,“ dodal Šimášek.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pre bombovú hrozbu museli evakuovať vyše 400 študentov

Pre bombovú hrozbu museli evakuovať vyše 400 študentov

DNES - 9:10Domáce

Pre bombovú hrozbu museli v nedeľu (2. 11.) večer evakuovať vyše 400 študentov z troch internátov v Nitre.

Ticho v detskej izbe značilo nešťastie: Dvojročné dieťa sa otrávilo liekmi

Ticho v detskej izbe značilo nešťastie: Dvojročné dieťa sa otrávilo liekmi

DNES - 8:34Domáce

Iba chvíľková nepozornosť mohla viesť k tragédii.

Dopravná nehoda si vyžiadala život 64-ročného chodca

Dopravná nehoda si vyžiadala život 64-ročného chodca

DNES - 6:02Domáce

Dopravná nehoda v Poprade, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na Hodžovej ulici, si vyžiadala život 64-ročného chodca.

SHMÚ varuje pred nebezpečenstvom: Tieto okresy môže zasiahnuť víchrica

SHMÚ varuje pred nebezpečenstvom: Tieto okresy môže zasiahnuť víchrica

VČERA - 18:21Domáce

V noci treba počítať s vetrom, platia výstrahy.

Vosveteit.sk
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornúNemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšieMáš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP