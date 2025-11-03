  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
10°Bratislava

Dopravná nehoda si vyžiadala život 64-ročného chodca

  • DNES - 6:02
  • Poprad
Dopravná nehoda si vyžiadala život 64-ročného chodca

Dopravná nehoda v Poprade, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na Hodžovej ulici, si vyžiadala život 64-ročného chodca.

Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.

Muž utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vozidlo viedol 83-ročný vodič, ktorý bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.

Vodičov aj chodcov vyzvala, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. „Používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život,“ zdôraznila polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ varuje pred nebezpečenstvom: Tieto okresy môže zasiahnuť víchrica

SHMÚ varuje pred nebezpečenstvom: Tieto okresy môže zasiahnuť víchrica

VČERA - 18:21Domáce

V noci treba počítať s vetrom, platia výstrahy.

Prípadná výstavba novej nemocnice v Trnave je zatiaľ v nedohľadne

Prípadná výstavba novej nemocnice v Trnave je zatiaľ v nedohľadne

VČERA - 18:04Domáce

Primátor Trnavy Peter Bročka volá po tom, aby štát aj v súvislosti s diskusiou o novom jadrovom zdroji v Jaslovských Bohuniciach pokračoval s prípravami výstavby novej nemocnice v Trnave.

Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa

Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa

VČERA - 17:13Domáce

Počas kvízového večera museli jedného zo zákazníkov odviesť do nemocnice.

Takáč: Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť

Takáč: Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť

VČERA - 16:38Domáce

Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšieMáš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP