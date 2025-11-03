Trump: Čínsky prezident pozná dôsledky prípadného útoku na Taiwan
- DNES - 6:00
- Washington
Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching si je vedomý dôsledkov prípadného napadnutia Taiwanu. V rozhovore pre televíziu CBS News sa však odmietol jednoznačne vyjadriť, či by Spojené štáty ostrov v takom prípade bránili, informuje TASR.
Na otázku, či by v prípade čínskej invázie vyslal americké jednotky do akcie, Trump odpovedal: „Zistíte to, ak sa to stane, a on (Si Ťin-pching) pozná odpoveď.“ Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť.
Americký prezident zároveň zopakoval, že Peking sa k vojenskej akcii na Taiwan neodhodlá, pokiaľ bude on prezidentom USA. Dodal tiež, že otázka Taiwanu nebola témou jeho štvrtkového stretnutia so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.
Medzitým čínsky minister obrany Tung Ťün v piatok vyhlásil, že „znovuzjednotenie“ Číny a Taiwanu je „nezastaviteľným historickým trendom“. Uviedol to počas stretnutia so svojím americkým rezortným partnerom Peteom Hegsethom v Malajzii.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistický Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily. Spojené štáty majú v takomto prípade právnu povinnosť podporovať obranu ostrova na základe zákona z roku 1979.
Trump nateraz nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov obdržala rakety dlhého doletu Tomahawk.
Tragédia na stanici: Vlak zachytil samovraha aj muža, ktorý ho chcel zachrániť
Pri nešťastí sa zranil aj muž, ktorý chcel zabrániť pokusu o samovraždu.
Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov
Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.
Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama
Bývalý americký prezident Barack Obama sa v sobotu zúčastnil na predvolebných podujatiach, kde podporil kandidátov Demokratickej strany.