  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 3.11.2025Meniny má Hubert
10°Bratislava

Trump: Čínsky prezident pozná dôsledky prípadného útoku na Taiwan

  • DNES - 6:00
  • Washington
Trump: Čínsky prezident pozná dôsledky prípadného útoku na Taiwan

Šéf Bieleho domu Donald Trump vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching si je vedomý dôsledkov prípadného napadnutia Taiwanu. V rozhovore pre televíziu CBS News sa však odmietol jednoznačne vyjadriť, či by Spojené štáty ostrov v takom prípade bránili, informuje TASR.

Na otázku, či by v prípade čínskej invázie vyslal americké jednotky do akcie, Trump odpovedal: „Zistíte to, ak sa to stane, a on (Si Ťin-pching) pozná odpoveď.“ Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť.

Americký prezident zároveň zopakoval, že Peking sa k vojenskej akcii na Taiwan neodhodlá, pokiaľ bude on prezidentom USA. Dodal tiež, že otázka Taiwanu nebola témou jeho štvrtkového stretnutia so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei.

Medzitým čínsky minister obrany Tung Ťün v piatok vyhlásil, že „znovuzjednotenie“ Číny a Taiwanu je „nezastaviteľným historickým trendom“. Uviedol to počas stretnutia so svojím americkým rezortným partnerom Peteom Hegsethom v Malajzii.

Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistický Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily. Spojené štáty majú v takomto prípade právnu povinnosť podporovať obranu ostrova na základe zákona z roku 1979.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump nateraz nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu

Trump nateraz nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu

DNES - 5:47Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov obdržala rakety dlhého doletu Tomahawk.

Tragédia na stanici: Vlak zachytil samovraha aj muža, ktorý ho chcel zachrániť

Tragédia na stanici: Vlak zachytil samovraha aj muža, ktorý ho chcel zachrániť

VČERA - 20:26Zahraničné

Pri nešťastí sa zranil aj muž, ktorý chcel zabrániť pokusu o samovraždu.

Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov

Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov

VČERA - 13:05Zahraničné

Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.

Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama

Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama

VČERA - 12:31Zahraničné

Bývalý americký prezident Barack Obama sa v sobotu zúčastnil na predvolebných podujatiach, kde podporil kandidátov Demokratickej strany.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšieMáš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP