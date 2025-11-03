Trump nateraz nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu
- DNES - 5:47
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov obdržala rakety dlhého doletu Tomahawk.
Trump sa dosiaľ staval negatívne aj k plánu predávať tomahawky krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré by ich následne dodali Ukrajine, s odôvodnením, že nechce eskalovať vojnu. Jeho najnovšie vyjadrenia podľa agentúry Reuters naznačujú, že aj naďalej váha.
Americký prezident novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One v nedeľu povedal, že hoci dohodu o predaji rakiet Tomahawk v súčasnosti nezvažuje, svoj názor môže zmeniť.
Trump rokoval o možnej dodávke rakiet Tomahawk aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem počas ich schôdzky v Bielom dome 22. októbra. Rutte v piatok vyhlásil, že sa tento predaj prehodnocuje a rozhodnutie je na Spojených štátoch.
Rakety Tomahawk majú dosah až 2500 kilometrov a Ukrajincom by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území vrátane Moskvy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiadal USA o ich dodanie, Kremeľ vyjadril z ich možného doručenia znepokojenie.
