Nový podvod zneužíva meno Packety, takto už oklamali množstvo ľudí
Na sociálnych sieťach sa šíri podvodná pracovná ponuka v mene Packety.
Podvodníci opäť zneužívajú meno známej spoločnosti. Na sociálnej sieti Facebook sa objavila falošná pracovná ponuka sľubujúca prácu na diaľku pre spoločnosť Packeta so mzdou od 40 do 60 eur na hodinu. Ide však o podvod, ktorého cieľom je vylákať od ľudí peniaze alebo citlivé údaje. Upozornila na to stránka Hoaxy a podvody.
Podvodný inzerát, ktorý sa šíri zo súkromného profilu s nízkym počtom sledovateľov a žiadnou históriou, láka na nereálne vysoký zárobok. Práve sľub ľahko zarobených peňazí by mal byť prvým varovným signálom.
PODVOD ZNEUŽÍVAJÚCI MENO PACKETY Na Facebooku sme natrafili na pracovnú ponuku „Packeta – Práca na diaľku“ s prísľubom...Uverejnil používateľ Hoaxy a podvody Streda 22. októbra 2025
Ako podvod funguje
Záujemca o prácu je v inzeráte vyzvaný, aby komunikoval výhradne cez aplikáciu WhatsApp, a to s osobou používajúcou zahraničné telefónne číslo. Namiesto sľubovanej práce pre Packetu však podvodníci ponúkajú inú činnosť, napríklad „lajkovanie“ produktov pre rôzne známe značky. Podvodníci sa takto najprv najprv snažia získať dôveru obete.
V počiatočnej fáze môžu obeti dokonca poslať malú finančnú odmenu za splnenie jednoduchých úloh. Následne ju však začnú presviedčať, aby sa zaregistrovala na podvodných investičných platformách, kde od nej budú postupne lákať čoraz vyššie sumy peňazí s prísľubom vysokého zhodnotenia. Tieto peniaze však obeť už nikdy neuvidí.
Spoločnosť Packeta sa od podobných ponúk práce dištancuje a zdôrazňuje, že všetky oficiálne pracovné pozície zverejňuje výhradne na svojich oficiálnych kariérnych stránkach. Spoločnosti nikdy nežiadajú od uchádzačov o prácu citlivé údaje, ako sú heslá k účtom alebo údaje z platobných kariet, prostredníctvom neoverených kanálov.
Ako sa chrániť pred podvodnými ponukami práce
-
Overujte zdroj: Vždy si preverte, či pracovnú ponuku zverejnila oficiálna stránka spoločnosti. Podozrivé sú najmä ponuky zo súkromných profilov bez histórie.
-
Buďte skeptickí voči nereálnym sľubom: Príliš vysoký plat za jednoduchú prácu je takmer vždy znakom podvodu.
-
Chráňte svoje údaje: Nikdy neposkytujte osobné údaje, kópie dokladov ani informácie o svojom bankovom účte neznámym osobám alebo cez nezabezpečené komunikačné kanály.
-
Neplaťte žiadne poplatky: Seriózny zamestnávateľ od vás nikdy nebude žiadať vstupné alebo manipulačné poplatky za sprostredkovanie práce.
-
Nahláste podvod: Ak narazíte na podozrivý inzerát, neváhajte ho nahlásiť správcom sociálnej siete.
