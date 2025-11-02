SHMÚ varuje pred nebezpečenstvom: Tieto okresy môže zasiahnuť víchrica
V noci treba počítať s vetrom, platia výstrahy.
V noci z nedele na pondelok (3. 11.) treba v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil pre tieto časti Slovenska výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy vstúpia do platnosti o 19.00 h a predbežne budú platiť do pondelka 6.00 h.
Fúkať by mohlo rýchlosťou v nárazoch 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo meteorológovia klasifikujú ako víchricu. Priemerná rýchlosť vetra by mohla dosahovať úrovne 70 až 85 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.
Prípadná výstavba novej nemocnice v Trnave je zatiaľ v nedohľadne
Primátor Trnavy Peter Bročka volá po tom, aby štát aj v súvislosti s diskusiou o novom jadrovom zdroji v Jaslovských Bohuniciach pokračoval s prípravami výstavby novej nemocnice v Trnave.
Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa
Počas kvízového večera museli jedného zo zákazníkov odviesť do nemocnice.
Takáč: Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť
Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Záchranná akcia v ťažko dostupnom teréne: Na mieste je dieťa v bezvedomí
Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne.