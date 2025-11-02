  • Články
  • DNES - 18:04
  • Trnava
Prípadná výstavba novej nemocnice v Trnave je zatiaľ v nedohľadne

Primátor Trnavy Peter Bročka volá po tom, aby štát aj v súvislosti s diskusiou o novom jadrovom zdroji v Jaslovských Bohuniciach pokračoval s prípravami výstavby novej nemocnice v Trnave.

Ministerstvo zdravotníctva TASR uviedlo, že aktuálne je na Slovensku okrem ďalších projektov v procese výstavba troch systémových nemocníc. Považuje preto za nezodpovedné komunikovať akékoľvek ďalšie investičné priority bez predchádzajúcej koordinácie s Ministerstvom financií SR.

Bročka poukázal na to, že prvá nemocnica, ktorej by sa dotkla prípadná havária alebo porucha na jadrovom zdroji, je práve Fakultná nemocnica v Trnave. „Choďte sa tam pozrieť a skúste sa opýtať riaditeľa, akým spôsobom by bol schopný technicky a technologicky reagovať na takéto ohrozenie,“ zdôraznil na stredajšej (29. 10.) tlačovej konferencii. Nerozumie tomu, prečo si štát nepripravuje pôdu na prípadnú výstavbu nemocnice napríklad vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. „Nie je to náš majetok, ale stále je to náš záujem a záujem Trnavčanov,“ podotkol.

Rezort zdravotníctva podčiarkol, že aktuálne je na Slovensku v procese výstavba troch systémových nemocníc, prípravné práce pre výstavbu novej národnej nemocnice a komplexná rekonštrukcia regionálnych nemocníc. „Do modernizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti rezort zdravotníctva investuje v tomto a bezprostredne najbližšom období viac ako jednu miliardu eur. To všetko v realite rekordnej konsolidácie verejných financií za ostatných 20 rokov. V tejto chvíli by bolo nezodpovedné komunikovať akékoľvek ďalšie investičné priority bez predchádzajúcej koordinácie s Ministerstvom financií SR,“ uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku.

Pre zámer výstavby novej budovy trnavskej nemocnice v zadnom areáli oproti Gynekologicko-pôrodníckej klinike je už približne rok vydané právoplatné územné rozhodnutie. Projekt počíta s moderným monoblokovým usporiadaním. Okrem mesta podporuje výstavbu aj krajská samospráva. Prezident SR Peter Pellegrini počas vlaňajšej návštevy Trnavy hovoril o tom, že prichádza postupne čas, aby vláda rozhodla o výstavbe novej nemocnice v meste.

Zdroj: Info.sk, TASR
