Ticho v detskej izbe značilo nešťastie: Dvojročné dieťa sa otrávilo liekmi

  • DNES - 8:34
  • Bratislava
Iba chvíľková nepozornosť mohla viesť k tragédii.

Dvojročné dieťa sa v nestráženej chvíli otrávilo liekmi na úzkosť, ktoré patrili jeho staršiemu súrodencovi. Vďaka duchaprítomnosti rodiny a okamžitému zásahu záchranárov sa však podarilo malého pacienta zachrániť. Na prípad upozornila stránka Edurescue, ktorá na sociálnej sieti vzdeláva profesionálnych zdravotníkov a študentov zdravotníckych odborov.

Vo večerných hodinách bola privolaná záchranná zdravotná služba k dvojročnému dieťaťu s podozrením na otravu liekmi. Rodičia ho nevedeli prebudiť. Po príchode na miesto našla posádka záchranárov dieťa v hlbokom spánku, z ktorého sa ho nedarilo prebrať.

Ticho, ktoré neveštilo nič dobré

Ako vyplynulo z výpovede matky, dieťa sa hralo samo v izbe starších súrodencov. Približne po polhodine si všimla, že má problémy s chôdzou, tacká sa a reaguje spomalene. Krátko na to si ľahlo k radiátoru a zaspalo, čo bolo pre energické dieťa veľmi neobvyklé.

Zlom nastal, keď rodina náhodou našla na zemi prázdny obal od lieku Lexaurin s účinnou látkou Bromazepam, ktorý bol predpísaný staršiemu súrodencovi. Na obale boli zreteľné odtlačky detských zubov a chýbalo v ňom šesť tabliet.

Povestných 5 minút ticha Vo večerných hodinách prichádza pre posádku RZP výzva: asi 2 ročné dieťa, susp. intoxikácia...

Uverejnil používateľ Edurescue Nedeľa 2. novembra 2025

Záchranári po príchode zistili, že dieťa je v stave hlbokého útlmu a reagovalo len na silné podnety, ako je zatrasenie alebo bolesť, no nedokázalo komunikovať a oči otváralo len s námahou.

Po zhodnotení životných funkcií, ktoré boli našťastie stabilné, našli za tričkom dieťaťa polovicu tabletky. To len potvrdilo počiatočné podozrenie na otravu liekmi. Dieťaťu bola ihneď podaná protilátka s názvom Flumazenil.

Účinok lieku bol takmer okamžitý. Do minúty sa dieťa prebralo k plnému vedomiu, začalo sa smiať a zaujímať o vybavenie sanitky. Počas celého transportu do nemocnice zostal jeho stav stabilizovaný.

Varovanie pre všetkých rodičov

Tento prípad, ktorý sa vďaka rýchlemu zásahu skončil šťastne, slúži ako vážne varovanie pre všetkých rodičov a opatrovateľov. Odborníci neustále upozorňujú na dôležitosť bezpečného skladovania liekov.

Podľa Národného toxikologického informačného centra patria otravy liekmi medzi najčastejšie príčiny otráv u detí, pričom najohrozenejšou skupinou sú deti do troch rokov. Deti sú prirodzene zvedavé a tabletky si môžu ľahko pomýliť s cukríkmi.

V prípade podozrenia na otravu je kľúčové konať rýchlo. Okamžite kontaktujte tiesňovú linku 112 alebo 155. Každá sekunda môže rozhodovať o zdraví a živote dieťaťa.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/edurescue.sk, ntic.sk
