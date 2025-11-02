  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 2.11.2025Dnes je Pamiatka zosnulých
14°Bratislava

Takáč: Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť

  • DNES - 16:38
  • Bratislava
Takáč: Systém emisných povoleniek ETS2 treba zrušiť

Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).

Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) pripomenula, že vláda SR má v rukách Sociálno-klimatický fond a vie domácnostiam s negatívnymi dosahmi pomôcť. Vyhlásili to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Je to pekné, ale v globále vo svete potom Európska únia nefunguje na samostatnej zemeguli, niekde inde, je súčasťou sveta ako takého,“ uviedol Takáč k uhlíkovej neutralite s tým, že Európa klimatickou krízou nepohne, ak sa k nej nepridajú Čína či USA. Európska únia zároveň proti iným regiónom nemôže stratiť konkurencieschopnosť.

Stohlová politikom vládnej koalície vyčítala, že občanov strašia vysokými nákladmi na energie či dopravu v prípade zavedenia ETS2. „Je tu Sociálno-klimatický fond, ktorý má na starosti podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD), ale v rámci toho má úlohu využívať ho a priniesť legislatívu vhodnú minister Tomáš Taraba (nominant SNS),“ uviedla. Ako dodala, je v ňom približne 1,5 miliardy eur, ktoré Slovensko nepočíta do svojich financií a vie ich využiť napríklad na kompenzácie pre domácnosti.

Počas diskusie sa politici dotkli aj témy zvyšujúcej sa kriminality. Takáč k téme uviedol, že „z hľadiska štatistík a čísel, je to klesajúca tendencia“. Myslí si, že niektoré médiá a opozícia tému príliš zviditeľňujú, čo vedie k drobnej kriminalite. Zároveň však vyhlásil, že „nárast je, v celej Európe“. „Je taká situácia celkovo,“ dodal. Za bezpečnosť vo svojich prevádzkach zodpovedajú do veľkej miery podľa neho obchodné reťazce. Odmietol, že by novely trestných kódexov ku kriminalite viedli, legislatívne zmeny nevylúčil.

Stohlová vidí za rastúcou kriminalitou práve zmenu Trestného zákona z roku 2024. „Drobná kriminalita jednoznačne stúpa. Cítime to všetci, ja osobne mám aj s tým skúsenosť, ale hovoria o tom starostovia a primátori, hovorí to už aj generálny prokurátor, hovorí to mestská a obecná polícia,“ vyhlásila.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prípadná výstavba novej nemocnice v Trnave je zatiaľ v nedohľadne

Prípadná výstavba novej nemocnice v Trnave je zatiaľ v nedohľadne

DNES - 18:04Domáce

Primátor Trnavy Peter Bročka volá po tom, aby štát aj v súvislosti s diskusiou o novom jadrovom zdroji v Jaslovských Bohuniciach pokračoval s prípravami výstavby novej nemocnice v Trnave.

Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa

Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa

DNES - 17:13Domáce

Počas kvízového večera museli jedného zo zákazníkov odviesť do nemocnice.

Záchranná akcia v ťažko dostupnom teréne: Na mieste je dieťa v bezvedomí

Záchranná akcia v ťažko dostupnom teréne: Na mieste je dieťa v bezvedomí

DNES - 16:07Domáce

Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne.

Na R1 došlo k hromadnej nehode

Na R1 došlo k hromadnej nehode

DNES - 14:42Domáce

Nehoda štyroch áut na R1 komplikuje dopravu.

Vosveteit.sk
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšieMáš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciuUž to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítačHackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP