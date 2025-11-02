  • Články
Nedeľa, 2.11.2025
16°Bratislava

Záchranná akcia v ťažko dostupnom teréne: Na mieste je dieťa v bezvedomí

  • DNES - 16:07
  • Krásnohorské Podhradie
Záchranná akcia v ťažko dostupnom teréne: Na mieste je dieťa v bezvedomí

Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne.

Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste má byť zranená maloletá osoba.

Podľa prvotných informácií je v bezvedomí. Na mieste sú hasiči aj záchranári a zranenú osobu budú k sanitnému vozidlu prevážať hasičskou štvorkolkou,“ priblížil Bálint.

Zdroj: Info.sk, TASR
Nehoda štyroch áut na R1 komplikuje dopravu.

Kukla bol prvý Slovák, ktorý získal titul majstra Československa v disciplíne enduro.

Počas dejín cirkvi sa však tento sviatok zlúčil so sviatkom Všetkých svätých.

Pamätník nenarodeným deťom, ktorý sa nachádza na trnavskom cintoríne na Kamennej ceste, poškodil požiar.

