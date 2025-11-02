Tragédia na stanici: Vlak zachytil samovraha aj muža, ktorý ho chcel zachrániť
- DNES - 20:26
- Hodonín
Pri nešťastí sa zranil aj muž, ktorý chcel zabrániť pokusu o samovraždu.
K tragickej udalosti došlo v sobotu (1. 11.) dopoludnia na železničnej stanici v českom meste Hodonín. Pri zrážke s nákladným vlakom zomrel muž, ktorý sa podľa polície pokúsil o samovraždu. Ďalší muž, ktorý sa mu v tom snažil zabrániť, utrpel zranenia.
Nešťastie sa stalo krátko po desiatej hodine na jednom z nástupíšť, kadiaľ prechádzal nákladný vlak. Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky.
„Podľa doterajšieho vyšetrovania chcel jeden z mužov spáchať samovraždu. Ten druhý sa mu v tom snažil zabrániť, pri tejto snahe si odniesol zranenia a kamaráta sa mu už, žiaľ, zachrániť nepodarilo,“ uviedol pre CNN Prima NEWS hovorca juhomoravskej polície Pavel Šváb.
Záchranári sa na mieste postarali o zraneného muža. „V našej starostlivosti sme mali pacienta v strednom veku, ktorý utrpel ľahké poranenie. Po ošetrení sme ho previezli do nemocnice v Hodoníne,“ potvrdila hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Michaela Bothová.
Na mieste zasahovali aj hasiči. „Vykonali sme prieskum okolia celého vlaku, aby sme sa uistili, že sa v mieste nenachádzajú ďalšie osoby. Následne sme zásah odovzdali dráhovým hasičom,“ informoval hovorca Hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja Štěpán Komosný.
Vyšetrovatelia vyvrátili pôvodné informácie, podľa ktorých si mali dvaja cudzinci skracovať cestu cez koľajisko. K objasneniu okolností tragédie by mala prispieť výpoveď zraneného svedka. Prevádzka na stanici bola približne na hodinu úplne zastavená. Vlaky začali úsekom opäť prechádzať v obmedzenom režime predpoludním.
Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov
Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.
Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama
Bývalý americký prezident Barack Obama sa v sobotu zúčastnil na predvolebných podujatiach, kde podporil kandidátov Demokratickej strany.
Záhada modrých psov v Černobyle vyriešená: Odborník vysvetlil, čo sa psom stalo
Psy v Černobyle označujú modrou farbou po sterilizácii.
Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí
Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora.