  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 2.11.2025Dnes je Pamiatka zosnulých
13°Bratislava

Tragédia na stanici: Vlak zachytil samovraha aj muža, ktorý ho chcel zachrániť

  • DNES - 20:26
  • Hodonín
Tragédia na stanici: Vlak zachytil samovraha aj muža, ktorý ho chcel zachrániť

Pri nešťastí sa zranil aj muž, ktorý chcel zabrániť pokusu o samovraždu.

K tragickej udalosti došlo v sobotu (1. 11.) dopoludnia na železničnej stanici v českom meste Hodonín. Pri zrážke s nákladným vlakom zomrel muž, ktorý sa podľa polície pokúsil o samovraždu. Ďalší muž, ktorý sa mu v tom snažil zabrániť, utrpel zranenia.

Nešťastie sa stalo krátko po desiatej hodine na jednom z nástupíšť, kadiaľ prechádzal nákladný vlak. Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky.

„Podľa doterajšieho vyšetrovania chcel jeden z mužov spáchať samovraždu. Ten druhý sa mu v tom snažil zabrániť, pri tejto snahe si odniesol zranenia a kamaráta sa mu už, žiaľ, zachrániť nepodarilo,“ uviedol pre CNN Prima NEWS hovorca juhomoravskej polície Pavel Šváb.

Záchranári sa na mieste postarali o zraneného muža. „V našej starostlivosti sme mali pacienta v strednom veku, ktorý utrpel ľahké poranenie. Po ošetrení sme ho previezli do nemocnice v Hodoníne,“ potvrdila hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Michaela Bothová.

Na mieste zasahovali aj hasiči. „Vykonali sme prieskum okolia celého vlaku, aby sme sa uistili, že sa v mieste nenachádzajú ďalšie osoby. Následne sme zásah odovzdali dráhovým hasičom,“ informoval hovorca Hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja Štěpán Komosný.

Vyšetrovatelia vyvrátili pôvodné informácie, podľa ktorých si mali dvaja cudzinci skracovať cestu cez koľajisko. K objasneniu okolností tragédie by mala prispieť výpoveď zraneného svedka. Prevádzka na stanici bola približne na hodinu úplne zastavená. Vlaky začali úsekom opäť prechádzať v obmedzenom režime predpoludním.

Zdroj: Info.sk, cnn.iprima.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov

Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov

DNES - 13:05Zahraničné

Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.

Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama

Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama

DNES - 12:31Zahraničné

Bývalý americký prezident Barack Obama sa v sobotu zúčastnil na predvolebných podujatiach, kde podporil kandidátov Demokratickej strany.

Záhada modrých psov v Černobyle vyriešená: Odborník vysvetlil, čo sa psom stalo

Záhada modrých psov v Černobyle vyriešená: Odborník vysvetlil, čo sa psom stalo

DNES - 10:30Zahraničné

Psy v Černobyle označujú modrou farbou po sterilizácii.

Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí

Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí

DNES - 8:07Zahraničné

Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažešAI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojnyNa obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšieMáš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP