Na R1 došlo k hromadnej nehode
Nehoda štyroch áut na R1 komplikuje dopravu.
Na rýchlostnej ceste R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa v nedeľu popoludní zrazili štyri autá. Vodiči musia počítať so zdržaním. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna STVR.
Vodiči nachádzajúci sa v kolóne by nemali zabudnúť na vytvorenie uličky záchrany, ktorá umožňuje bezproblémový prejazd záchranným zložkám.
Zomrela legenda slovenského motorizmu
Kukla bol prvý Slovák, ktorý získal titul majstra Československa v disciplíne enduro.
Pamiatku zosnulých si pripomínajú aj veriaci v evanjelickej cirkvi
Počas dejín cirkvi sa však tento sviatok zlúčil so sviatkom Všetkých svätých.
Pamätník nenarodeným deťom poškodil požiar
Pamätník nenarodeným deťom, ktorý sa nachádza na trnavskom cintoríne na Kamennej ceste, poškodil požiar.
V dome našli mŕtveho muža, neozýval sa niekoľko dní
Policajti museli vylomiť dvere.