Takáč: Vláda asi nebude žiadať parlament o dôveru pre dlhovú brzdu

  • DNES - 13:40
  • Bratislava
Vláda asi nebude Národnú radu (NR) SR žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu, pretože parlament už schválil štátny rozpočet na rok 2026. Uviedol to v nedeľňajšej relácii televízie TA3 V politike minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v diskusii s opozičnou poslankyňou NR SR Tamarou Stohlovou (PS).

To neviem, či je potrebné kvôli tomu, že bol schválený rozpočet. V prípade, že keby nebol schválený rozpočet, v tom prípade by vláda musela. Toto asi nebude podľa mňa, je to vyriešené tým, že bol schválený rozpočet,“ priblížil agrominister.

Povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery je podľa Stohlovej úplne jednoznačná. „Kto si ctí ústavu, tak vie, že vyslovovanie dôvery má prebehnúť bezodkladne. Ale tu už sme tak zvyknutí ako pri odvolávačkách, že táto koalícia sa bojí zodpovedať, bojí sa vysvetľovať, bojí sa hovoriť o prešľapoch, o kauzách. Toto je jednoducho vláda zbabelcov,“ zdôraznila Stohlová k téme vyslovovania dôvery vláde parlamentom.

Takáč pripomenul, že tento týždeň priniesol odpočet dvoch rokov vo funkcii agroministra. Podľa jeho slov sa mu podarilo dosiahnuť úspechy, „ktoré tu 20 rokov neboli“.

Poľnohospodári za minulý rok a za tento rok dostali historicky najvyššie sumy zo štátneho rozpočtu z hľadiska štátnych schém pomoci a národných podpôr - na tzv. zelenú naftu, na kádavery, atď. Zachovávame toto aj napriek tomu, že konsolidujeme. Nekonsolidujeme tým, že by sme škrtli štátnu schému pomoci. Skonsolidoval som ministerstvo, ale ideme šetriť na sebe, prepúšťame, zlučujeme spoločnosti, máme spoločné verejné obstarávania, teda tam šetríme tie milióny, ako nám uložilo ministerstvo financií,“ podčiarkol Takáč.

Ja si myslím, že ľuďom na Slovensku, keď poviete meno pána Takáča alebo ministerstvo pôdohospodárstva alebo PPA-čka (Pôdohospodárska platobná agentúra), tak to, čo sa im hneď asociuje s ním, sú haciendy. O tom sme tu nič nepočuli,“ povedala k Takáčovmu odpočtu opozičná poslankyňa. Peniaze, ktoré išli z PPA na vybrané haciendy, mali ísť podľa jej slov poľnohospodárom. „Vy ste mali hájiť ich záujem a nie obhajovať túto ohavnú výzvu. Veď to je tak do očí bijúce,“ povedala.

Je to výzva z roku 2015 - 2016. Ja s tým nemám nič spoločné. Počkajte si na poslanecký prieskum na PPA. Bude šiesteho novembra, teraz. Ja v živote však nedopustím, aby som porušoval zákon a išiel podľa toho, čo si želá opozícia a niektoré vybrané médiá. Chcem byť korektný a spravodlivý. Ak niekto niečo porušil, tak bude znášať následky, ale ak má všetko v poriadku, tak ho nebudem lynčovať vo verejnom priestore len preto, že si to želá pani Stohlová z Progresívneho Slovenska,“ dodal Takáč.

Zdroj: Info.sk, TASR
