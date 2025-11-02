Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov
- DNES - 13:05
- Londýn
Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.
Pre podozrenie z pokusu o vraždu zadržali dvoch občanov Spojeného kráľovstva. Po útoku zostávajú dve osoby v ohrození života. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický útok,“ povedal na tlačovej konferencii veliteľ britskej dopravnej polície John Loveless. Potvrdil, že obaja muži, ktorých zadržali na stanici v Huntingdone, zostávajú vo väzbe. Obaja sa narodili v Spojenom kráľovstve - jedným je 32-ročný muž tmavej pleti, druhým 35-ročný Brit karibského pôvodu.
Cestujúci boli pobodaní v čase, keď bol vlak, ktorý vyrazil z mesta Doncaster v severnom Anglicku a smeroval do Londýna, približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, pár kilometrov severozápadne od Cambridgu.
Spočiatku do nemocnice previezli desať ľudí, neskôr v sobotu večer sa dostavila ešte jedna osoba. Z deviatich, ktoré utrpeli život ohrozujúce zranenia, štyri osoby medzičasom z nemocnice prepustili. V kritickom stave sú naďalej dvaja ľudia.
Britský premiér Keir Starmer označil sobotňajší incident za „desivý a mimoriadne znepokojujúci.“ Kráľ Karol III. spoločne s manželkou Camillou v nedeľu podľa agentúry AFP vyjadrili zdesenie a šok.
„Naše najhlbšie sympatie a myšlienky patria všetkým postihnutým a ich blízkym. Sme mimoriadne vďační záchranným službám za ich reakciu na tento strašný incident,“ uviedol kráľovský pár vo vyhlásení.
Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) po útoku dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a vyzvala ľudí, aby sa cestovaniu vyhli.
Podľa oficiálnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje, podľa Starmera ide o „národnú krízu“. V rámci snáh Londýna o zníženie počtu takýchto zločinov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese „zabavených alebo odovzdaných“ takmer 60.000 nožov, uviedlo ešte v stredu ministerstvo vnútra.
