  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 2.11.2025Dnes je Pamiatka zosnulých
16°Bratislava

Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama

  • DNES - 12:31
  • Washington
Demokratom v kampani pred miestnymi voľbami pomáha aj exprezident Obama

Bývalý americký prezident Barack Obama sa v sobotu zúčastnil na predvolebných podujatiach, kde podporil kandidátov Demokratickej strany.

Američania v štátoch Virgínia a New Jersey si v utorok budú voliť guvernérov a v mnohých mestách - vrátane ostro sledovaného New Yorku - prebehnú voľby starostov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Obama, ktorý zostáva vplyvnou osobnosťou Demokratickej strany, vystúpil na pódium za búrlivého potlesku vo Virgínii a neskôr aj v New Jersey. Poznamenal, že Američania nespokojní s rastúcou infláciou, životnými nákladmi a cenami nehnuteľností boli v minuloročných prezidentských voľbách „ochotní riskovať“ a voliť kandidáta ako Donald Trump, ktorý sľuboval vyriešenie týchto problémov.

Zlepšilo sa niečo z toho? Funguje ekonomika lepšie pre vás? Lebo pre Trumpa a jeho rodinu funguje určite lepšie,“ povedal Obama zhromaždenému davu. „Pre bežné rodiny sa náklady neznížili, ale zvýšili, a to vďaka tejto chaotickej colnej politike,“ zdôraznil exprezident s odkazom na dovozná clá, ktoré Trump uvalil na rôzne krajiny.

Až do tohto víkendu nezohrával Obama v kampani výraznú úlohu. V sobotu však podporil dve kandidátky vo voľbách guvernérov - bývalú kongresmanku Abigail Spanbergerovú vo Virgínii a súčasnú členku Snemovne reprezentantov Mikie Sherrillovú z New Jersey.

Spanbergerová má podľa priemerov prieskumov verejnej mienky náskok deviatich percentuálnych bodov pred svojou republikánskou súperkou, viceguvernérkou Winsome Earle-Searsovou, zatiaľ čo Sherrillová vedie tesnejší súboj s podnikateľom Jackom Ciattarellim.

Obama cez víkend podporil aj demokratického kandidáta a favorita na post starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho, s ktorým telefonoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov

Motívom útoku nožom vo vlaku podľa polície nebol terorizmus, zadržali dvoch Britov

DNES - 13:05Zahraničné

Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident.

Záhada modrých psov v Černobyle vyriešená: Odborník vysvetlil, čo sa psom stalo

Záhada modrých psov v Černobyle vyriešená: Odborník vysvetlil, čo sa psom stalo

DNES - 10:30Zahraničné

Psy v Černobyle označujú modrou farbou po sterilizácii.

Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí

Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí

DNES - 8:07Zahraničné

Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora.

Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí

Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí

DNES - 7:33Zahraničné

Britská polícia v sobotu zadržala dvoch podozrivých, ktorí nožom pobodali viacero ľudí vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj SlovenskoAKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšieMáš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciuUž to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítačHackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnostiPopulárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP