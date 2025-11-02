  • Články
Nedeľa, 2.11.2025
17°Bratislava

Zomrela legenda slovenského motorizmu

  DNES - 14:04
  Nitra
Zomrela legenda slovenského motorizmu

Kukla bol prvý Slovák, ktorý získal titul majstra Československa v disciplíne enduro.

Slovenskú motoristickú komunitu zasiahla správa o úmrtí priekopníka motokrosu a enduro súťaží Ferdinanda Kuklu. Prvý Slovák, ktorý získal titul majstra Československa v disciplíne enduro, zomrel vo veku 85 rokov. O jeho úmrtí informoval vo štvrtok (30.10.) na sociálnej sieti jeho vnuk.

Dnes nás vo veku 85 rokov navždy opustil “dedo” Ferdinand Kukla

Uverejnil používateľ Matúš Kukla Štvrtok 30. októbra 2025

Ferdinand Kukla, narodený v roku 1940 v Nitre, patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského motocyklového športu 20. storočia. Väčšinu svojej aktívnej kariéry pôsobil ako továrenský jazdec Považských strojární v Považskej Bystrici.

Jeho najväčší úspech prišiel v roku 1966, keď sa stal majstrom ČSSR v triede do 50 cm³ na motocykli značky Tatran. Zapísal sa tak do histórie ako prvý Slovák, ktorý získal tento titul v endure, čím prelomil dominanciu českých továrenských tímov a jazdcov.

Kukla bol známy nielen svojimi pretekárskymi schopnosťami, ale aj technickou zručnosťou, keďže často jazdil a testoval prototypy vyvíjané priamo v Považskej Bystrici. Svojimi výkonmi a oddanosťou športu položil základy pre ďalšie generácie slovenských motocyklových pretekárov.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 3. novembra o 14:00 na cintoríne v Horných Krškanoch v okrese Nitra.

Zdroj: Info.sk, nitra.zoznam.sk
