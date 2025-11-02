Pamätník nenarodeným deťom poškodil požiar
Pamätník nenarodeným deťom, ktorý sa nachádza na trnavskom cintoríne na Kamennej ceste, poškodil požiar. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová s tým, že hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať.
„Umelecké dielo nadránom kompletne podľahlo požiaru. Dnešný modlitbový sprievod k Pamätníku nenarodeným deťom bude mať mimoriadne smutnú emóciu,“ priblížil na sociálnej sieti jeden z iniciátorov projektu pamätníka Rastislav Mráz.
Hasiči zasahovali na mieste v nedeľu krátko po 5.00 h. „Príčina vzniku požiaru bola stanovená ako nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom,“ doplnila Košťálová. K zraneniam osôb nedošlo.
Pamätník slávnostne odhalili v decembri 2022. O jeho postavenie sa tri roky usilovalo združenie Naše MesTTo. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa bolo zhotovené z priesvitného materiálu - symbolu večnosti.
