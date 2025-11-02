  • Články
V dome našli mŕtveho muža, neozýval sa niekoľko dní

Policajti museli vylomiť dvere.

K smutnému objavu došlo v piatok (31. 10.) v jednom z domov v Ružomberku, kde našli telo staršieho muža bez známok života. Mestská polícia Ružomberok o tom informovala na sociálnej sieti.

Znepokojení príbuzní sa obrátili na mestskú políciu po tom, čo sa im so starším pánom nedarilo skontaktovať už tri dni. Ich obavy potvrdili aj susedia, ktorí ho taktiež dlhší čas nevideli.

Hliadka, ktorá bola vyslaná na miesto vo večerných hodinách, zistila, že v dome sa svieti, no na búchanie a výzvy nikto nereagoval. Policajti sa preto pomocou rebríka dostali k oknu, cez ktoré zbadali na chodbe ležať nehybné telo. „Keďže dvere boli zamknuté zvnútra a v zámke bol kľúč, museli sme ich vylomiť,“ informovala polícia na facebooku.

Po vstupe do domu sa potvrdili najhoršie obavy. Muž bol nájdený bez známok života, pričom podľa prvotných zistení bol mŕtvy už dlhší čas. Mestskí policajti miesto zabezpečili a prípad odovzdali príslušníkom štátnej polície na ďalšie vyšetrovanie.

Zdroj: Info.sk, Mestská polícia Ružomberok
