Nedeľa, 2.11.2025
NTS upozorňuje: Po návšteve sauny nemožno darovať krv

  • DNES - 10:34
  • Bratislava
Ľudia môžu krv darovať najskôr po troch dňoch od návštevy sauny. Upozornila na to Národná transfúzna služba (NTS) SR. Vysvetlila, že po saune je telo dehydrované a krv hustejšia.

Odber by bol náročnejší a mohlo by dôjsť aj ku kolapsovému stavu. Doprajte telu čas na regeneráciu a hydratáciu a potom príďte darovať krv,“ odkázala potenciálnym darcom na sociálnej sieti.

Na ľudí tiež apelovala, aby po odbere počkali so saunovaním minimálne jeden deň. „Zároveň je potrebné dbať na dostatočný pitný režim. Platí však, že regenerácia po odbere je individuálna a niekto môže potrebovať aj dlhší čas ako 24 hodín,“ dodala NTS.

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.

Zdroj: Info.sk, TASR
